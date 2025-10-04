嘉義這2家名店蛋黃酥愈到中秋愈難買 訂單滿到接不完

中秋節腳步將近，嘉義縣市2家名店的蛋黃酥再度掀起搶購熱潮。一家是布袋鎮的「村上桃貴」，主打創意十足的烏魚子蛋黃酥；另一家則是嘉義市的「阿潘肉包」，以肉包聞名

的老字號近年跨足糕點市場，推出的蛋黃酥成為中秋必買伴手禮。2家店不約而同在中秋前夕人潮爆滿，訂單滿到接不完。

村上桃貴以布袋漁港盛產的烏魚子入餡，搭配傳統蛋黃酥製法，獨特的鹹香滋味讓人驚豔。中秋前一周，店內電話響個不停，不少顧客更是專程從外縣市開車南下購買。外地饕客笑說，「之前朋友送我吃過一次就念念不忘，今年提早1個月就打電話來預訂，結果還是只搶到2盒。」

阿潘肉包是嘉義人熟悉的庶民美食代表。業者利用自家烘焙坊研發蛋黃酥，口感紮實、香氣濃郁，搭配店家嚴選的紅豆餡與鹹蛋黃，每到中秋就成為排隊熱賣商品。店家表示，

今年雖然提早加開產線，每天出爐上千顆蛋黃酥，依舊供不應求。許多民眾一早就到店門口排隊，甚至有人笑稱，「中秋沒吃到阿潘的蛋黃酥，感覺就少了點過節的氣氛。」