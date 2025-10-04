嘉義建城321周年宣傳 徵求分手女孩、閒晃高中生...臨演話題先爆紅

嘉義市年底慶祝建城321周年將舉辦城市博覽會，市府文化局特別委託廠商拍宣傳影片，臨時演員徵才公告引發關注討論。臨時演員由嘉義縣知名經紀人黃淑晴操刀徵選，角色設定相當「有故事」。

其中最抓眼球的，是要找「分手的高中女孩」，演出時段只有半天，酬勞1200元。另有「閒晃的高中生」，拍攝到夜間10點半，領1000元。不過話題最高的，莫過於「帥哥熟男」，視覺年齡45歲上下，片中任務是陪藝人王彩樺在派對上跳舞。這位熟男臨演的酬勞高達3800元，瞬間吸引不少人討論，「這根本是嘉義最夢幻的外快」。

除了主角，派對場景還需要群眾演員助陣：25到30歲的年輕人20位，30到40歲的上班族15位，每人酬勞1000元，演出時間拉到晚間10點。黃淑晴強調，這些演員屬於「氛圍演員」，不一定要真的高中生或熟齡，只要外貌符合就行。

至於大家好奇的影片劇情，文化局賣關子表示，保密到家，會在台北記者會首度曝光。不過還沒開拍，光是角色設定就已經在社群掀起話題，有人笑說這支影片「根本是嘉義版青春偶像劇＋熟男浪漫片」；也有人說這是年底前最有趣的「打工情報」。城市博覽會還沒開始，宣傳片就先紅了一波，看來嘉義321周年的慶典，話題只會越炒越熱！