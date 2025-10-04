快訊

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

盛夏式中秋…全台各地紅通通！ 大台北「直飆36度」非常熱

另一種出腳！高中生搭公車「善意一腳」助卡住長者輪椅…暖舉感動4萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市府後方路口車禍頻傳 市府評估設智慧停讓設施

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善 市府評估設智慧停讓設備。記者魯永明／攝影
嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善 市府評估設智慧停讓設備。記者魯永明／攝影

嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，每天不僅有市府員工上下班，還有洽公民眾及往來市場的採買人潮，由於人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善，市府評估設智慧停讓設施。

市府退休員工、現任國川美妙基金會執行董事陳榮哲指出，他退休後仍在基金會服務，20多年來經常進出該路口，目睹多起車禍事故。9月28日上午8時多，就發生嚴重事故，1名81歲長者駕駛汽車，疑車速快，行經斑馬線黃線區未及時煞車，加上後視鏡死角影響，來不及反應而撞上機車，導致騎士摔飛受傷。

陳榮哲長期觀察認為，路口潛藏多項危險因子。首先，斑馬線右側的牆面造成視覺死角，駕駛難及時發現行人或來車；其次，警局圍牆同樣阻礙視線；另外，市府地下停車場旁的景觀樹也影響駕駛視野。他呼籲改善環境設施，降低事故風險。

對此，市政府交通處表示，已在路口畫設相關標誌標線與行穿線，但因市府停車場出口距離過近，若增設交通號誌，將在尖峰時段引發壅塞，因此設置號誌不可行。將評估設置「智慧路口停讓裝置」，透過看板提醒駕駛注意對向來車，協助降低碰撞風險。市警察局交通隊強調，會加強該路口交通維護與警力部署，同時呼籲用路人遵守「停、看、聽」原則，小心駕駛，避免事故發生。

嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善 市府評估設智慧停讓設備。記者魯永明／攝影
嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善 市府評估設智慧停讓設備。記者魯永明／攝影

車禍 嘉義

延伸閱讀

嘉義東石海上煙火秀6日登場 禁腳架占位強制清除

全真瑜伽健身無預警倒閉嘉義會員喊冤 王美惠籲中央介入保障權益

鹿草牛奶香米結合奮起湖鐵路便當 推廣在地好滋味

嘉義布袋鹽田迎候鳥 高雄鳥會推賞鳥小旅行、招募志工

相關新聞

嘉義這2家名店蛋黃酥愈到中秋愈難買 訂單滿到接不完

中秋節腳步將近，嘉義縣市2家名店的蛋黃酥再度掀起搶購熱潮。一家是布袋鎮的「村上桃貴」，主打創意十足的烏魚子蛋黃酥；另一家...

嘉義建城321周年宣傳 徵求分手女孩、閒晃高中生...臨演話題先爆紅

嘉義市年底慶祝建城321周年將舉辦城市博覽會，市府文化局特別委託廠商拍宣傳影片，臨時演員徵才公告引發關注討論。臨時演員由...

嘉義市府後方路口車禍頻傳 市府評估設智慧停讓設施

嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，每天不僅有市府員工上下班，還有洽公民眾及往來市...

南市議員批死亡車禍、竊盜案件增 警：事故熱區強化巡查

台南元月至今死亡車禍121件，127人喪生，案件數較去年同期增加2成，3至8月竊盜案2519件，也比去年暴增1千多件，議...

嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化

嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理...

明起3天中秋節連假 台南最夯景點安平交通疏導懶人包

中秋節連續假期明天起至6日為期3天，適逢安平漁人碼頭舉辦「卡比胖拉台南萌翻天」主題活動，預期將吸引大量人潮及車潮湧入安平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。