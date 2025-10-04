聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市府後方路口車禍頻傳 市府評估設智慧停讓設施
嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，每天不僅有市府員工上下班，還有洽公民眾及往來市場的採買人潮，由於人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善，市府評估設智慧停讓設施。
市府退休員工、現任國川美妙基金會執行董事陳榮哲指出，他退休後仍在基金會服務，20多年來經常進出該路口，目睹多起車禍事故。9月28日上午8時多，就發生嚴重事故，1名81歲長者駕駛汽車，疑車速快，行經斑馬線黃線區未及時煞車，加上後視鏡死角影響，來不及反應而撞上機車，導致騎士摔飛受傷。
陳榮哲長期觀察認為，路口潛藏多項危險因子。首先，斑馬線右側的牆面造成視覺死角，駕駛難及時發現行人或來車；其次，警局圍牆同樣阻礙視線；另外，市府地下停車場旁的景觀樹也影響駕駛視野。他呼籲改善環境設施，降低事故風險。
對此，市政府交通處表示，已在路口畫設相關標誌標線與行穿線，但因市府停車場出口距離過近，若增設交通號誌，將在尖峰時段引發壅塞，因此設置號誌不可行。將評估設置「智慧路口停讓裝置」，透過看板提醒駕駛注意對向來車，協助降低碰撞風險。市警察局交通隊強調，會加強該路口交通維護與警力部署，同時呼籲用路人遵守「停、看、聽」原則，小心駕駛，避免事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言