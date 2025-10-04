嘉義市府後方路口車禍頻傳 市府評估設智慧停讓設施

嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，每天不僅有市府員工上下班，還有洽公民眾及往來市場的採買人潮，由於人車交織頻繁，車禍事故頻傳亟待改善，市府評估設智慧停讓設施。

市府退休員工、現任國川美妙基金會執行董事陳榮哲指出，他退休後仍在基金會服務，20多年來經常進出該路口，目睹多起車禍事故。9月28日上午8時多，就發生嚴重事故，1名81歲長者駕駛汽車，疑車速快，行經斑馬線黃線區未及時煞車，加上後視鏡死角影響，來不及反應而撞上機車，導致騎士摔飛受傷。

陳榮哲長期觀察認為，路口潛藏多項危險因子。首先，斑馬線右側的牆面造成視覺死角，駕駛難及時發現行人或來車；其次，警局圍牆同樣阻礙視線；另外，市府地下停車場旁的景觀樹也影響駕駛視野。他呼籲改善環境設施，降低事故風險。