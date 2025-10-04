南市議員批死亡車禍、竊盜案件增 警：事故熱區強化巡查

台南元月至今死亡車禍121件，127人喪生，案件數較去年同期增加2成，3至8月竊盜案2519件，也比去年暴增1千多件，議員批犯罪率與交通死亡事故都有升高趨勢，要求公布熱區並設法改善，補足警力缺口，增加見警率；警局指出，缺額220人已爭補94人，因應人力不足，將調度保安大隊與交通大隊支援基層勤務。

議員蔡宗豪質詢，死亡車禍集中麻豆、善化、新營、歸仁等設有快速道路或高速公路匯入匯出區域，市區頻傳機車擦撞事故。他要求警局公布事故熱點，提醒民眾行經高危險路段時減速慢行，強化取締違規。

交通大隊長黃宗仁表示，車禍死亡案件最多分局依序為麻豆17件、善化14件、新營13件。提醒駕駛人注意減速與路況安全。外界質疑取消2段式左轉政策可能造成事故增加，但警方澄清，死亡熱點不在試辦區範圍。

交通大隊分析前5大肇事原因，與駕駛人行為高度相關，其中以「心不在焉」比率最高，其次為闖紅燈、超速或未減速、路口未禮讓直行車及逆向行駛。

警方指出，上半年車禍死亡數快速上升，5月起推動「順安專案」加強執法，包括取締違規停車、超速與闖紅燈等，近期事故有下降趨勢。死亡事故熱區前3名多位於郊區，將針對重點路段強化巡查。

蔡宗豪指出，竊盜案件截至9月累計4415件，比去年多1倍，其中永康分局712件居首，東區第一分局530件、北區第五分局395件；暴力犯罪則以新營區最多，其次為歸仁與永康。犯罪數據翻倍成長，恐成治安隱憂。

警察局長林國清回應，已爭取10月補足警力94人，將調度保安大隊與交通大隊支援基層勤務，透過提高見警率維護治安。刑大表示，去年9月起案件受理系統更新後，因一案多被害人會分別登錄，統計數據上升但更貼近實況。