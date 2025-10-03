來嘉市吃豆花也能交朋友 青年Mia用創意豆花玩出生活實驗引爆話題
嘉市政府推動「二地居—游牧者計畫」，今年徵選出10組青年行動團隊，透過各式創意實踐探索移居嘉義的可能性。下午在「有事青年實驗室」舉辦成果展，最吸睛的故事之一，是來自台中的青年Mia，用1碗碗豆花，展開與嘉義深度交流，讓人重新認識這座城市，也找到屬於她的嘉義連結。
Mia原本學藝術創作，因熱愛豆花，將豆花視為創作媒材，提出「好想嘉豆花一碗豆花的生活實驗」計畫。她先與在地店家合作，嘗試把嘉義特有食材與豆花結合，研發出8款特色口味，融入超過20種在地味道。這些豆花不僅好吃，更具有強烈視覺效果，成功引起話題。上月「聰明吧」舉辦豆花快閃展售，短短6天吸引上百顧客到訪，從嘉義居民到外地遊客，甚至有外國旅客慕名而來。Mia說，「在嘉義吃豆花，也能交到很多朋友。」
最受矚目是外觀酷似「菸灰缸」的豆花。黑芝麻、白糖、胡椒粉與白巧克力餅乾棒，打造出插滿「菸蒂」視覺效果，讓顧客第一眼以為送錯餐。有人驚呼「這真的能吃嗎？」入口後卻發現甜中帶辣，意外驚喜。因太逼真，甚至引來衛生局稽查，笑稱幾乎被誤認違反菸害防制法。另道「鮭魚卵丼飯豆花」以紅麴粉圓仿造鮭魚卵，搭配梅子醬取代醬油，視覺是鹹食，味覺卻是甜品，顛覆顧客想像。Mia解釋，靈感來自日常餐桌，她希望用豆花創造反差，打開話題。
市長黃敏惠表示，青年創意為城市注入活力，在社群媒體時代，餐飲不僅要好吃，還要有視覺效果與話題性，才能吸引流量與商機。她強調嘉市透過「二地居」及「青年三支箭」政策，持續支持青年安居、就業與創業，營造宜居城市。今年「二地居」計畫總獎金提高至200萬元，共10組團隊入選，從果醬創作、工藝結合到家庭視角的街區測驗，展現多元移居示範。透過短期試住與創意實踐，吸引更多青年「移嘉、返嘉」。成果展即日起至12日在有事青年實驗室展出，讓大眾看見嘉義的各種可能。
