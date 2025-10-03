草嶺潭堰塞湖潛在風險 第四河川分署持續監控

雲林縣政府今天召開跨單位會議，要求經濟部水利署第四河川分署提供更新的草嶺潭堰塞湖相關資料，分署允諾納入2026年計畫辦理，也將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

雲縣府鑑於馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣，由雲林縣副縣長謝淑亞主持跨單位會議，邀第四河川分署、鄰近草嶺潭堰塞湖的古坑鄉公所、林內鄉公所、縣府各局處及相關單位專案報告與討論，中國國民黨籍立法委員張嘉郡也與會。

第四河川分署表示，清水溪上游草嶺潭堰塞湖同樣由於地震、豪雨及土石崩塌堵塞河道，於1862年、1942年、1979年、1999年（921地震）及2025年（0708豪雨）先後形成，因自然溢流下切而逐漸恢復清水溪通洪能力，現階段草嶺堰塞湖無立即危險，回歸正常河川流量。

謝淑亞說，縣府將持續透過監測與跨單位合作以提升應變能量，保持高度警戒，也請第四河川分署增加堰塞湖影像監測點位及建立資訊傳達管道。

至於會議中提及重新評估警戒範圍、監測資訊透明公開與不同模擬模式比較等建議，第四河川分署表示，納入2026年委託專業服務評估計畫內辦理，並邀縣府及公所參與討論。