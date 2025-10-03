快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多名議員共同出席，祈求工程順利。第二期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工。

黃敏惠感謝中央與議會、立委、里長支持，讓汙水建設持續推進。第1期工程已完成主次幹管建置並接管逾1萬5000戶，改善西區生活環境。第2期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工，將與鐵路高架化同步，帶動嘉市整體城市風貌轉型。

董建宏指出，汙水下水道是城市現代化的重要指標，也是環境永續的基礎建設，感謝市長期配合中央推動，並強調中央將持續與地方合作，加速工程完成，推進城鄉均衡與產業發展。

工務處回顧，第一期計畫自2015年至2024年總經費43.67億元，共完成11標工程，用戶接管戶數由2018年的553戶，提升至今年的1萬5925戶，並完成186處後巷接管與鋪面更新，環境改善深獲肯定。嘉市已連續4年獲全國汙水下水道評鑑第3組第1名。另第一期水資源回收中心2019年啟用，至今提供約76萬噸回收水，應用於道路洗掃、植栽澆灌與清洗作業。

第二期工程總經費46.33億元（中央89%、地方11%），自今年至2030年間分14標推進，目標新增用戶接管2萬8,818戶，累計達4萬3903戶。此次第1標工程範圍涵蓋康樂街、垂楊路至吳鳳北路，全長7,418公尺，並辦理竹子腳地區433戶接管，經費3.99億元。因施工區域為嘉義舊城生活區，巷道狹窄且需後巷接管，市府規畫分段施工、加強交通管制與協調，並隨時受理民眾意見，盼市民攜手支持，提升生活品質。

嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在文化公園，舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多位議員共同出席，祈求工程順利。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠 基礎建設

延伸閱讀

從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

9公尺愛麗絲…人都變小了！夢幻光織影舞明嘉市北香湖登場

金馬62再現嘉市好店魅力 「盛馭」禮盒傳遞在地食材與永續精神

中部女力首長同台走紅毯 首度攜手金馬推聯名禮盒亮相

相關新聞

嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化

嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理...

加強古坑草嶺潭堰塞湖防護 雲林縣府邀中央召開防災應變會議

為保護山林與遊客安全，雲林縣消防局於2020年成立草嶺消防小隊，鑑於極端氣候帶來風雨災害頻傳，草嶺小隊今天正式掛牌，升格...

明起3天中秋節連假 台南最夯景點安平交通疏導懶人包

中秋節連續假期明天起至6日為期3天，適逢安平漁人碼頭舉辦「卡比胖拉台南萌翻天」主題活動，預期將吸引大量人潮及車潮湧入安平...

異業合作 柳營奇美與鹽水教會打造五星級服務據點

柳營奇美醫院與台灣基督長老教會鹽水教會異業合作，將教會幼稚園舊址重新整修，活化閒置空間，今天舉行「奇憶學堂~鹽水班」啟用...

從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

嘉義市西區公共服務再升級！西區區政大樓興建工程去年3月開工，工程進度穩定超前，上午在友愛路停車場旁基地舉行上梁典禮，市長...

韋能攜手紅十字會推出「海味共學卡」 增進長輩認知長照新利器

韋能能源攜手雲林縣紅十字會推出「海味共學卡」，由職能治療、心理學與社工專家共同設計，融入雲林漁村文化元素，透過趣味遊戲協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。