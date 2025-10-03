嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化

嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多名議員共同出席，祈求工程順利。第二期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工。

黃敏惠感謝中央與議會、立委、里長支持，讓汙水建設持續推進。第1期工程已完成主次幹管建置並接管逾1萬5000戶，改善西區生活環境。第2期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工，將與鐵路高架化同步，帶動嘉市整體城市風貌轉型。

董建宏指出，汙水下水道是城市現代化的重要指標，也是環境永續的基礎建設，感謝市長期配合中央推動，並強調中央將持續與地方合作，加速工程完成，推進城鄉均衡與產業發展。

工務處回顧，第一期計畫自2015年至2024年總經費43.67億元，共完成11標工程，用戶接管戶數由2018年的553戶，提升至今年的1萬5925戶，並完成186處後巷接管與鋪面更新，環境改善深獲肯定。嘉市已連續4年獲全國汙水下水道評鑑第3組第1名。另第一期水資源回收中心2019年啟用，至今提供約76萬噸回收水，應用於道路洗掃、植栽澆灌與清洗作業。