嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化
嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修及多名議員共同出席，祈求工程順利。第二期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工。
黃敏惠感謝中央與議會、立委、里長支持，讓汙水建設持續推進。第1期工程已完成主次幹管建置並接管逾1萬5000戶，改善西區生活環境。第2期將跨越鐵路東側老城區，房舍密集且歷史悠久，施工更具挑戰，需市民理解與配合。工程預計2030年完工，將與鐵路高架化同步，帶動嘉市整體城市風貌轉型。
董建宏指出，汙水下水道是城市現代化的重要指標，也是環境永續的基礎建設，感謝市長期配合中央推動，並強調中央將持續與地方合作，加速工程完成，推進城鄉均衡與產業發展。
工務處回顧，第一期計畫自2015年至2024年總經費43.67億元，共完成11標工程，用戶接管戶數由2018年的553戶，提升至今年的1萬5925戶，並完成186處後巷接管與鋪面更新，環境改善深獲肯定。嘉市已連續4年獲全國汙水下水道評鑑第3組第1名。另第一期水資源回收中心2019年啟用，至今提供約76萬噸回收水，應用於道路洗掃、植栽澆灌與清洗作業。
第二期工程總經費46.33億元（中央89%、地方11%），自今年至2030年間分14標推進，目標新增用戶接管2萬8,818戶，累計達4萬3903戶。此次第1標工程範圍涵蓋康樂街、垂楊路至吳鳳北路，全長7,418公尺，並辦理竹子腳地區433戶接管，經費3.99億元。因施工區域為嘉義舊城生活區，巷道狹窄且需後巷接管，市府規畫分段施工、加強交通管制與協調，並隨時受理民眾意見，盼市民攜手支持，提升生活品質。
