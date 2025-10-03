嘉義東石海上煙火秀6日登場 禁腳架占位強制清除
東石海之夏活動明天於東石漁人碼頭登場，6日晚間將施放海上煙火吸引眾多愛好攝影者提早以腳架卡位，造成亂象，嘉義縣文化觀光局1日公布禁止以腳架占位，今天強制清除。
文觀局告訴中央社記者，為了維護漁港的作業環境及保持活動救護動線順暢，公布1日至7日禁止以腳架等器具占位，違者將予以清除。今天派員到東石碼頭視察，發現很多人不顧公告，用腳架占位，還綁上水桶，已全數清除。
文觀局說，海之夏活動4日、5日舉辦吶喊大舞台卡司陣容堅強，包括深受歡迎的本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等藝人。10月6日則由藝響台灣文化劇團帶來「悟空大鬧恐龍馬戲團」的精彩演出。
此外，6日晚間7時（中秋夜）更將施放備受期待的「海上煙火秀」，施放長達12分鐘、超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配富有層次的聲光效果和立柱煙火，呈現精彩絕倫的視覺饗宴。
文觀局表示，最佳觀賞煙火地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台，誠摯邀請大家中秋連假一同到東石瘋狂嗨翻天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言