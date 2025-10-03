嘉義東石海上煙火秀6日登場 禁腳架占位強制清除

東石海之夏活動明天於東石漁人碼頭登場，6日晚間將施放海上煙火吸引眾多愛好攝影者提早以腳架卡位，造成亂象，嘉義縣文化觀光局1日公布禁止以腳架占位，今天強制清除。

文觀局告訴中央社記者，為了維護漁港的作業環境及保持活動救護動線順暢，公布1日至7日禁止以腳架等器具占位，違者將予以清除。今天派員到東石碼頭視察，發現很多人不顧公告，用腳架占位，還綁上水桶，已全數清除。

文觀局說，海之夏活動4日、5日舉辦吶喊大舞台卡司陣容堅強，包括深受歡迎的本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等藝人。10月6日則由藝響台灣文化劇團帶來「悟空大鬧恐龍馬戲團」的精彩演出。

此外，6日晚間7時（中秋夜）更將施放備受期待的「海上煙火秀」，施放長達12分鐘、超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配富有層次的聲光效果和立柱煙火，呈現精彩絕倫的視覺饗宴。

文觀局表示，最佳觀賞煙火地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台，誠摯邀請大家中秋連假一同到東石瘋狂嗨翻天。