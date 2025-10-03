快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

嘉義東石海上煙火秀6日登場 禁腳架占位強制清除

中央社／ 嘉義縣3日電

東石海之夏活動明天於東石漁人碼頭登場，6日晚間將施放海上煙火吸引眾多愛好攝影者提早以腳架卡位，造成亂象，嘉義縣文化觀光局1日公布禁止以腳架占位，今天強制清除。

文觀局告訴中央社記者，為了維護漁港的作業環境及保持活動救護動線順暢，公布1日至7日禁止以腳架等器具占位，違者將予以清除。今天派員到東石碼頭視察，發現很多人不顧公告，用腳架占位，還綁上水桶，已全數清除。

文觀局說，海之夏活動4日、5日舉辦吶喊大舞台卡司陣容堅強，包括深受歡迎的本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等藝人。10月6日則由藝響台灣文化劇團帶來「悟空大鬧恐龍馬戲團」的精彩演出。

此外，6日晚間7時（中秋夜）更將施放備受期待的「海上煙火秀」，施放長達12分鐘、超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配富有層次的聲光效果和立柱煙火，呈現精彩絕倫的視覺饗宴。

文觀局表示，最佳觀賞煙火地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台，誠摯邀請大家中秋連假一同到東石瘋狂嗨翻天。

東石 漁人碼頭 中秋

延伸閱讀

東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞

始祖鳥與蔡國強煙火炸山稱環保 上百藏民冒險撿垃圾、野生動物驚逃

GX自爆每組都滿分！HUR+見老師害羞獻藝

迎來前所未有的挑戰 蕭秉治見法蘭超害羞

相關新聞

嘉市汙水建設第2期動土完工期曝 中央地方合力推動城市現代化

嘉義市政府上午在文化公園舉行汙水系統第二期-主、次幹管第1標工程動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、國土管理...

加強古坑草嶺潭堰塞湖防護 雲林縣府邀中央召開防災應變會議

為保護山林與遊客安全，雲林縣消防局於2020年成立草嶺消防小隊，鑑於極端氣候帶來風雨災害頻傳，草嶺小隊今天正式掛牌，升格...

明起3天中秋節連假 台南最夯景點安平交通疏導懶人包

中秋節連續假期明天起至6日為期3天，適逢安平漁人碼頭舉辦「卡比胖拉台南萌翻天」主題活動，預期將吸引大量人潮及車潮湧入安平...

異業合作 柳營奇美與鹽水教會打造五星級服務據點

柳營奇美醫院與台灣基督長老教會鹽水教會異業合作，將教會幼稚園舊址重新整修，活化閒置空間，今天舉行「奇憶學堂~鹽水班」啟用...

從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

嘉義市西區公共服務再升級！西區區政大樓興建工程去年3月開工，工程進度穩定超前，上午在友愛路停車場旁基地舉行上梁典禮，市長...

韋能攜手紅十字會推出「海味共學卡」 增進長輩認知長照新利器

韋能能源攜手雲林縣紅十字會推出「海味共學卡」，由職能治療、心理學與社工專家共同設計，融入雲林漁村文化元素，透過趣味遊戲協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。