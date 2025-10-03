加強古坑草嶺潭堰塞湖防護 雲林縣府邀中央召開防災應變會議

為保護山林與遊客安全，雲林縣消防局於2020年成立草嶺消防小隊，鑑於極端氣候帶來風雨災害頻傳，草嶺小隊今天正式掛牌，升格為消防分隊，人力與裝備將再擴充，成為雲林海技最高的消防分隊，維護山城安全，消防局同步召開古坑堰塞湖防災應變會議，強化山林救災防災量能。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成慘重災情，再度凸顯堰塞湖防災風險的重要性。雲林縣古坑鄉「草嶺潭」，同樣因地震豪雨及土石崩塌堵塞河道形成的堰塞湖，據相關紀錄草嶺潭曾於1862年、1942年、1979年、1999年（921地震）及2025年（0708豪雨）形成堰塞湖，之後均自然溢流下切而恢復清水溪通洪能力。

為防範類似災害重演，雲林縣政府災害防救辦公室今天下午消防局召開災害應變工作協調會議。由副縣長謝淑亞主持，邀集水利署第四河川分署、農業部農水署南投分署、農業部林保署南投分署等各相關單位研討。

四河分署就「草嶺潭堰塞湖溢流應變處置作為」進行說明並檢視現有警戒資訊與應變計畫。至於防災疏散的規畫，各單位平時需落實分工權責，依規定落實整備，並於土石流或可能發生大規模崩塌之處，進行警戒區域劃設、疏散撤離、安置等作業，必要時可動用國軍協助撤離，因此國軍也需預先規畫相關配套措施。

謝淑亞表示，草嶺潭曾多次因豪雨或地震形成堰塞湖，今年7月曾帶來危機，雖然目前草嶺潭已因自然溢流恢復清水溪的通洪能力，但縣府將持續保持高度警戒，嚴密監控，跨單位合作來提升應變能量，確保縣民生命財產安全。