明起3天中秋節連假 台南最夯景點安平交通疏導懶人包

中秋節連續假期明天起至6日為期3天，適逢安平漁人碼頭舉辦「卡比胖拉台南萌翻天」主題活動，預期將吸引大量人潮及車潮湧入安平商圈與漁人碼頭。台南市警四分局提前規畫交通疏導措施，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具或共乘方式前往，減少車流壅塞。

相關管制及勤務作為如下：

(一)延平街

(二)效忠街(安平古堡前)

(三)國勝路(安平路至效忠街)

(四)古堡街全段(安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路)

二、重要路口疏導：中秋節連假期間每日12時至晚間6時在安平區「安億路與慶平路口」、「運河路與平生路口」、「安北路與民權路口」、「安北路與古堡街口」及「安北路與王城路口」等重點路口，均規畫員警、交通助理員或義交指揮疏導車流，維持交通順暢。

三、替代道路建議：因應連續假期車潮從安平路及安北路湧入安平商圈及卡比胖拉活動會場，建議用路人可行駛永華路、平豐路，或由四草大道經四草大橋進入安平區，分散車流。

四、停車場資訊：

(一) 北部南下車輛可由四草大橋進入安平，將車輛停放於水景橋兩側停車場或運河路停車場。

(二) 前往漁人碼頭卡比胖拉會場車輛，建議多利用安億路、林默娘公園及平豐路停車場。

(三) 鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具或共乘方式前往，減少車流壅塞。