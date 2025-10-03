聽新聞
異業合作 柳營奇美與鹽水教會打造五星級服務據點
柳營奇美醫院與台灣基督長老教會鹽水教會異業合作，將教會幼稚園舊址重新整修，活化閒置空間，今天舉行「奇憶學堂~鹽水班」啟用儀式，希望未來打造五星級失智社區服務據點。
包括柳奇院長周偉倪、鹽水區長陳文琪、台灣基督長老教會嘉義中會牧師黃世偉等人出席啟用儀式，現場安排「奇憶學堂~鹽水班」長輩們熱力十足的打擊音樂表演揭開序幕，敲擊聲整齊有力，展現長輩們活潑有朝氣一面。
周偉倪表示，柳營奇美醫院長期關注失智長輩的健康與照護需求，為提供長者便利性的照顧及喘息服務，自2019年起於鹽水區成立失智社區服務據點「奇憶學堂~鹽水班」，陪伴在地長輩快樂學習至今，持續規劃藝術手作、律動課程及社會參與等認知促進活動，幫助長輩延緩退化、維持尊嚴，也減輕家屬的照顧壓力。
此次搬遷後的新環境不僅空間寬敞明亮，更進一步增設無障礙廁所與園藝區，讓長輩在安全、舒適且友善的環境中自在參與，不論是上課、休憩或戶外活動，都能獲得更貼心的支持。這樣的升級據點，被地方民眾形容為「五星級的社區服務據點」，充分展現醫院與教會攜手合作所帶來的最大福祉。
黃世偉、陳文琪也說，失智症是高齡社會重要課題，這次柳營奇美醫院將專業照護能量帶進社區，鹽水教會則提供空間與在地支援，透過典範異業合作，讓場地獲得最好利用。
