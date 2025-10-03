從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市西區區政大樓興建工程去年3月開工，工程進度穩定超前，上午在友愛路停車場旁基地舉行上樑典禮，市長黃敏惠與多位貴賓共同見證。圖／嘉市府提供
嘉義市西區公共服務再升級！西區區政大樓興建工程去年3月開工，工程進度穩定超前，上午在友愛路停車場旁基地舉行上梁典禮，市長黃敏惠與多名貴賓共同見證，標誌西區發展翻開嶄新篇章，工程施工進度39.43%，超前9.32%，預訂明年底完工啟用。

黃敏惠表示，西區區政大樓是市府十大旗艦計畫之一，也是引領西區發展的重要工程。現有西區區公所因921地震後遷至臨時市場用地辦公，空間老舊、設備簡陋，無法提供民眾便利的洽公環境。新大樓地下2層、地上7層，整合西區公所、戶政事務所及各聯合里辦公處，一樓規劃托嬰中心及市民共享大客廳，二樓設托育資源中心，打造完善且便利的行政服務空間。

黃敏惠指出，新大樓鄰近寶智大樓、婦女福利中心、僑平國小及北香湖公園，生活機能完整，且位處未來高鐵聯外輕軌沿線，將帶動區域整體發展。市府也規劃友愛地下停車場與區政大樓串聯，提供更多停車格並結合商業空間，提升整體都市機能。交通處長許啟明說，隨著西區鐵路高架化及高鐵輕軌計畫推進，土地運用更顯關鍵。西區區政大樓將成為西區大發展核心，友愛停車場也將朝BOT模式打造多元場域，為嘉義市未來城市發展奠定基礎。

西區區長柯國振回顧，西區公所成立初期位於嘉雄陸橋下，每天辦公伴隨車水馬龍及火車轟鳴聲；後因921地震遷至臨時市場大樓辦公，多年來同仁仍堅守崗位。如今區政大樓上

樑，他感慨「從居無定所到擁有新家，內心充滿感動與歸屬感」。典禮以僑平國小街舞社表演及醒獅進場揭開序幕，黃敏惠與議長陳姿妏、多位議員及建築團隊共同祈福，將祝福小卡掛上橫樑，順利完成上樑儀式，現場氣氛溫馨熱烈。

