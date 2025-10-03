韋能攜手紅十字會推出「海味共學卡」 增進長輩認知長照新利器

韋能能源攜手雲林縣紅十字會推出「海味共學卡」，由職能治療、心理學與社工專家共同設計，融入雲林漁村文化元素，透過趣味遊戲協助長輩促進語言表達、增進交流並活化認知，讓長照服務更貼近生活，成了長照服務創新的工具。

「海味共學卡」以雲林在地的虱目魚、蝦子、蛤蠣、蚵仔等常見食材作為牌卡圖案，熟悉的在地意象勾起長輩記憶，也增加遊戲參與感。韋能能源加印500套，由縣紅十字會分送至各長照機構，並贊助辦理「種子教師訓練」，讓照服員能熟悉操作，提升實際服務效益。

雲林縣紅十字會總幹事黃珮瑄表示，這套共學卡結合在地文化與專業照顧，將應用於居家、日照與住宿機構，不僅讓長輩在遊戲中獲得樂趣與陪伴，也提供第一線服務人員更多元工具。她說，紅十字會將持續扮演政府、企業與社區間的橋梁，讓更多創新資源深入基層，改善長輩生活品質。

韋能能源資深經理蔡絲婷指出，參與設計與推廣共學卡，是企業善盡社會責任的一環；該公司希望以「每一度綠電，為長照注入永續能量」為理念，把能源與照顧結合，讓綠電成為陪伴長輩的幸福力量。未來也將持續推動「魚電共生」等計畫，延伸至長照與樂齡支持，打造環境永續與社會關懷的良善循環。

雲林縣衛生局長照科長張誌誠強調，長照服務推動需政府、企業與公益團體合作，這次由紅十字會整合多方資源推出「海味共學卡」，是一個成功案例。他感謝韋能能源與紅十字會攜手推廣，讓第一線服務人員能運用貼近在地文化的工具，協助長輩在遊戲中強化認知、增進社交，同時深化文化連結。