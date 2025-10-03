鹿草牛奶香米結合奮起湖鐵路便當 推廣在地好滋味

快訊

中央社／ 嘉義縣3日電

嘉縣鹿草鄉公所、農會與奮起湖大飯店跨域結合，在今天發表鹿草牛奶香米奮起湖鐵路便當，兩地聯名推動嘉義農產與觀光，讓山城的餐桌回應平原土地的聲音，一起活絡地方經濟。

鹿草鄉公所今天在嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖舉行「鹿草農業六級化產銷鏈結成果發表會」，發布使用鹿草牛奶香米的奮起湖鐵路便當及台灣食研食品公司以鹿草朝天椒研製的辛咖哩組合伴手禮，邀請嘉義縣長翁章梁當代言人。

翁章梁接受媒體聯訪表示，把嘉義的產品做整合聯名推出，是一個非常好的策略；台灣產的稻米大都繳交公糧，不像日本有很多在地的特色米，吸引遊客品嚐，鹿草牛奶香米就是少數台灣的特色米，希望遊客到奮起湖能來品味嘉義人的美味。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草的優質農產，跳脫過去只著重生產的模式，透過串聯合作走出屬於鹿草的品牌道路。在國家發展委員會及農業部的資源挹注下，結合飲食與觀光，以聯名行銷打造兼具文化記憶與市場價值的嘉義故事。

鹿草牛奶香米（台南20號）研發者、台南農改場鹿草分場長陳榮坤也出席活動，他說牛奶香米的價值在於把好品種變成可被市場理解的口感與風味標準，有著牛奶色澤、香米的特質，放冷後口感Q彈好吃。

鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，農會把契作與分級標準做紮實，才能撐起鹿草牛奶香米穩定供應鏈。未來將與餐飲通路深化協作，透過米食教育、料理應用與伴手禮開發，讓農民收益穩定、讓市場看見鹿草。

奮起湖大飯店經理林耿逸說，奮起湖鐵路便當原本是用花東的米，經飯店的員工盲測後，發覺鹿草牛奶香米更勝一籌，尤其冷卻後口感依然很好，很適合用來包便當，所以就採用了；奮起湖大飯店一整年超過20萬人次的遊客來此吃便當，希望讓國外內遊客認識嘉義有如此棒的米，推廣農產品時也帶動觀光。

牛奶 奮起湖 嘉義

