台南市今年車禍死亡127人、竊盜案暴增千件 警公布熱區

台南今年以來死亡車禍121件，127人喪生，較去年同期增加2成，3至8月竊盜案2519件，也比去年暴增1千多件，議員批犯罪率與交通死亡事故都有升高趨勢，要求公布熱區並設法改善，同時補足警力缺口，增加見警率；警局指出，缺額220人已爭補94人，因應人力不足，將調度保安大隊與交通大隊支援基層勤務。

市議員蔡宗豪上午在議會質詢指出，今年車禍死亡人數案件驟增，前幾名是麻豆、善化、新營、歸仁等設有快速道路或高速公路起點、終點的地方，市區也經常發生摩托車擦撞等交通事故，應立即公布交通事故熱點，用以提醒民眾在經過這些高危地區時能夠減速慢行。

交通大隊大隊長黃宗仁表示， 車禍死亡道路第一名是麻豆區17件，其次善化區14件，新營區13件，希望民眾能夠減速慢行，注意路況，小心駕駛；議員朱正軒說，外界質疑取消「兩段式左轉」政策造成死亡事故攀升，警方澄清，目前統計熱區並不在取消試辦區內。

交大分析前五大肇事原因多與駕駛人有關，其中「心不在焉」比例最高，其次是闖紅燈、超速或未減速、路口未禮讓直行車及逆向行駛，市區大眾運輸不足，也讓長者等弱勢族群事故風險升高。

交大表示，上半年車禍死亡件數明顯增加，5月就針對事故熱區規畫「順安專案」強力執法，包括路口違規停車影響到其他人，以及超速、闖紅燈等，事故已緩降下來；車禍死亡熱區前3名都位在郊區，會針對重要的路段規畫加強執法。

蔡宗豪也質疑，竊盜案件截至今年9月發生4415件，是去年的一倍，以永康分局710件居冠，其次為東區第一分局530件、北區第五分局395件；暴力犯罪以新營區居冠，其次是歸仁區及永康區。犯罪數據翻倍成長，治安成隱憂。

市警察局長林國清說，會提升「見警率」提高治安，目前警力缺額220人，已爭取10月補足94人，缺口短期難以填補，為因應人力不足，警方將調度保安大隊與交通大隊支援基層勤務。

根據道安總動員數據，今年1至6月台南市十大肇事路口，請市民行經時減速慢行。包括永康區中央路、中華路；永康區中正南路、中華路；北區公園路、長榮路五段；北區林森路三段、開元路；永康區大橋三街、中華路；北區大興街、中華北路一段；中西區府前路一段、開山路；永康區中山東路、中山南路；東區東寧路、林森路二段；東區東門圓環、東門路一段。