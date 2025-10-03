雲林海拔最高的草嶺消防小隊 今升格為分隊強化護山救災

為保護山林與遊客安全，雲林縣消防局於2020年成立草嶺消防小隊，鑑於極端氣候帶來風雨災害頻傳，草嶺小隊今天正式掛牌，升格為消防分隊，人力與裝備將再擴充，增加山林救災防災量能，成為雲林海技最高的消防分隊，將維護山城安全，當地居民歡喜小隊升格，安全多一分保障。

雲林縣消防局今天上山為草嶺小隊正式掛牌，升格為「第一大隊草嶺分隊」，為山區救災能量再升級，為守護居民與遊客安全揭開新篇章。

消防局長林文山指出，近年草嶺、樟湖地區觀光熱絡，上山的人潮多，也連帶使車禍、跌落山谷、迷途、急病等事故頻傳，救援需求大幅增加。草嶺小隊自2020年成立以來，大幅縮短山區救援時間，但面對日益增加的勤務量，縣府決定升格為「分隊」，進一步充實消防人力與裝備。

林文山表示，未來草嶺分隊任務重點，包括配置更多救災、救護車輛，整合義消能量，強化山域事故應變，建立更綿密的緊急救援網絡。

縣長張麗善表示，縣府會持續投入資源，讓山區居民享有與平地相同的消防與救護服務，草嶺分隊的成立，更是提升消防韌性的重要一步。