質詢問25次「是誰？」南市議員李宗霖和王家貞為「蔣銅像」互槓

台南市文化中心「承先啟後」銅像遭移除，昨天南市議會國民黨議員強力質詢，無黨籍市議員李宗霖今痛批國民黨市議員王家貞昨天三度發言共13分鐘，期間重複詢問「是誰？」高達25次，平均每30秒跳針一次，根本是「荒腔走板的威權護衛表演」；王家貞回批對方是胡言亂語，文化局明確回應此雕像沒有一個是政治人物，沒有一個是蔣氏家族！光頭都是蔣中正嗎？

李宗霖表示，承先啟後銅像設置於戒嚴時期，明顯以蔣介石為原型，「銅像是誰，台灣人民心中早有答案，不需要王議員裝傻演戲。」

李宗霖指出，該銅像光頭造型、軍服特徵與時代背景皆指向蔣介石，創作者雖未明言，但在當時的政治氛圍下，幾乎不可能塑造其他人物。他批評王家貞不敢直視歷史，反而以技術性質詢掩護威權象徵，是對台灣歷史認知的侮辱。

他還批王家貞在議會中以粗俗言語辱罵「轉型正義個屁」、「狗屁轉型正義」，引發社會觀感不佳。李宗霖說，國民黨至今仍未反省歷史錯誤，文化資產保存應以本土與自由民主為核心，不容威權遺毒藏身於「文化保存」之名。

李宗霖強調，台南作為民主聖地，應率先完成轉型正義，市議會應聚焦文化場館的多元與開放，而非浪費時間護衛獨裁象徵。

對此，王家貞回應表示，質詢目的在於要求文化局明確說明銅像人物身分，惟文化局未給予明確答案。她指出，私下詢問文化局人員時，對方僅表示銅像非政治人物。

王家貞強調，民進黨選擇性的轉型正義不是正義！國民黨一而再再而三的為慰安婦爭取該有的人權與尊嚴，結果有誰給慰安婦阿嬤正義？慰安婦雕像的無處容身是對民進黨一口一聲轉型正義的最大諷刺！