快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

質詢問25次「是誰？」南市議員李宗霖和王家貞為「蔣銅像」互槓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員王家貞回應表示，質詢目的在於要求文化局明確說明銅像人物身分，批李宗霖「罵王家貞比監督市政重要」，不想再理會。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞回應表示，質詢目的在於要求文化局明確說明銅像人物身分，批李宗霖「罵王家貞比監督市政重要」，不想再理會。記者吳淑玲／攝影

台南市文化中心「承先啟後」銅像遭移除，昨天南市議會國民黨議員強力質詢，無黨籍市議員李宗霖今痛批國民黨市議員王家貞昨天三度發言共13分鐘，期間重複詢問「是誰？」高達25次，平均每30秒跳針一次，根本是「荒腔走板的威權護衛表演」；王家貞回批對方是胡言亂語，文化局明確回應此雕像沒有一個是政治人物，沒有一個是蔣氏家族！光頭都是蔣中正嗎？

李宗霖表示，承先啟後銅像設置於戒嚴時期，明顯以蔣介石為原型，「銅像是誰，台灣人民心中早有答案，不需要王議員裝傻演戲。」

李宗霖指出，該銅像光頭造型、軍服特徵與時代背景皆指向蔣介石，創作者雖未明言，但在當時的政治氛圍下，幾乎不可能塑造其他人物。他批評王家貞不敢直視歷史，反而以技術性質詢掩護威權象徵，是對台灣歷史認知的侮辱。

他還批王家貞在議會中以粗俗言語辱罵「轉型正義個屁」、「狗屁轉型正義」，引發社會觀感不佳。李宗霖說，國民黨至今仍未反省歷史錯誤，文化資產保存應以本土與自由民主為核心，不容威權遺毒藏身於「文化保存」之名。

李宗霖強調，台南作為民主聖地，應率先完成轉型正義，市議會應聚焦文化場館的多元與開放，而非浪費時間護衛獨裁象徵。

對此，王家貞回應表示，質詢目的在於要求文化局明確說明銅像人物身分，惟文化局未給予明確答案。她指出，私下詢問文化局人員時，對方僅表示銅像非政治人物。

王家貞強調，民進黨選擇性的轉型正義不是正義！國民黨一而再再而三的為慰安婦爭取該有的人權與尊嚴，結果有誰給慰安婦阿嬤正義？慰安婦雕像的無處容身是對民進黨一口一聲轉型正義的最大諷刺！

他蠻刺監督市政對該議員來說顯然不如蹭王家貞來的重要，王家貞祝福他蹭的選票滿滿！呼籲李宗霖應多關心自身未來，並祝福其政治發展。

無黨籍台南市議員李宗霖痛批王家貞的質詢是「荒腔走板的威權護衛表演」。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員李宗霖痛批王家貞的質詢是「荒腔走板的威權護衛表演」。圖／李宗霖提供
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群中間被指是蔣中正，最近遭到移除。本報檔案照片
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群中間被指是蔣中正，最近遭到移除。本報檔案照片

王家貞 轉型正義 文化資產

延伸閱讀

台南文化中心「光頭銅像」被移除 藍批硬貼蔣中正標籤

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

相關新聞

9公尺愛麗絲…人都變小了！夢幻光織影舞明嘉市北香湖登場

嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造...

質詢問25次「是誰？」南市議員李宗霖和王家貞為「蔣銅像」互槓

台南市文化中心「承先啟後」銅像遭移除，昨天南市議會國民黨議員強力質詢，無黨籍市議員李宗霖今痛批國民黨市議員王家貞昨天三度...

「台版嵐山」石壁森林療癒季明登場 療癒師帶大家解放身心靈

2025草嶺石壁森林療癒季10月4日、5日登場，今年規畫多元且跨齡的活動，由專業森林療癒師帶領的療癒課程、表演之外，還有...

弱勢學子欠5年健保費 玉井北極殿揪在地社團募款9萬3千繳清

家住台南玉井的新化高工劉姓學生因家庭困境與身心障礙，5年來無力繳納健保費，憂心生病無法就醫，經玉井北極殿與北極殿管理委員...

林俊憲推廣松王宴 曝賴清德要請習近平吃的「就是這一味」

「2025台南國華松王宴」今天在立法院餐廳前廣場舉辦行銷記者會，由立法委員林俊憲、經濟部發展署與台南市國華友愛街區發展協...

脫貧新希望！台南培訓低收戶成為縫靭師 從受助到助人

台南市社會局推動脫貧自立計畫，以社會投資措施辦理「一起縫出希望工坊」社區產業方案，今年培訓8名弱勢家庭成員成為縫紉師，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。