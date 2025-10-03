快訊

「台版嵐山」石壁森林療癒季明登場 療癒師帶大家解放身心靈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
有「台版嵐山」美稱的雲林縣石壁森林季明、後兩天登場，將由療癒大師帶領大家在優雅竹林中，獲得身心靈全解放。圖／雲林縣府提供
2025草嶺石壁森林療癒季10月4日、5日登場，今年規畫多元且跨齡的活動，由專業森林療癒師帶領的療癒課程、表演之外，還有竹林市集、在優雅竹木中「喝一杯靜心茶」等體驗，雲林縣府文化觀光處邀請全國民眾走進草嶺石壁孟宗竹林體驗不一樣身心靈之旅。

文觀處指出，草嶺石壁有500多公頃孟宗竹林，經過台大實驗林團隊針對環境長時間監測、負離子濃度調查及森林療癒量測等研究調查，木馬古道區域每立方公分有1萬8000多個負離子、生態池有1萬5000多個；另在園區內進行森林療癒活動前後測得結果，手臂的血壓也有降低。

縣長張麗善表示，石壁竹創森園區是雲林縣第一個森林療癒園區，世界竹組織（WBO）認證為「世界竹地標」，為展現草嶺石壁竹林的獨特魅力，這幾年推動森林療癒，帶領民眾在優雅的竹林展開身心療癒之旅，透過多元深度體驗，認識森林的療癒價值，了解在地產業的發展，是一場不可多得森林盛會。

文觀處長陳璧君說，今年石壁森林療癒季規畫多項心靈體驗，由赫斯、聲音療癒手碟、森林瑜珈等森林療癒工作坊專業人員帶領，透過頌缽聲、森林瑜珈等五感探索，放鬆，引領身心共振，體驗森林的療癒能量，一杯靜心茶慢慢品嘗山城的清香與靜謐，另外有生態瓶製作、咖啡與品茗等體驗，歡迎大家一起來體驗獨一無二的竹林療癒之旅。

文觀處指出，療癒工作坊、手作體用為自費活動，自導式森林療癒體驗與小農市集入場免費，活動官網：https://www.caolingftf.com

