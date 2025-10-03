快訊

弱勢學子欠5年健保費 玉井北極殿揪在地社團募款9萬3千繳清

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
弱勢學子欠5年健保費，玉井北極殿揪在地社團募款伸援手。記者謝進盛／翻攝
弱勢學子欠5年健保費，玉井北極殿揪在地社團募款伸援手。記者謝進盛／翻攝

家住台南玉井的新化高工劉姓學生因家庭困境與身心障礙，5年來無力繳納健保費，憂心生病無法就醫，經玉井北極殿與北極殿管理委員會、玉井民眾服務社等團體共同募款9萬3000元化解，未來就醫增添保障。

新化高工校長陳志清等人今天帶領劉生來到北極殿，陳志清特別在主神玄天上帝聖前，向北極殿、佛教如來之家以及眾多公益慈善機構與善心人士頒發感謝狀，致上最深謝意。

據知，劉生自幼因身心障礙影響學習，加上家庭僅靠單親父親辛苦照顧，生活格外艱辛，多年來缺乏社會資源與政府及時關懷扶助，家庭經濟難負擔健保費用，甚至連基本就醫保障也受到影響。

直至今年順利升學新化高工，才在師長細心關懷發現其健保費竟已積欠5年，老師立即回報校長，校方隨即展開協調，並聯繫地方公益力量伸出援手。

此次募款行動，北極殿率先響應，並號召佛教如來之家、民眾服務社、在地公益慈善機構與善心人士共襄盛舉，北極殿管理委員會成員得知消息後，紛紛自掏腰包慷慨捐助，未動用廟宇基金，全然出自發心，展現宗教團體與信眾的慈悲與責任。

北極殿主任委員陳美香指出，透過眾多善心人士的行動，讓信仰轉化為具體的助人實踐，正是最好的信仰價值展現。

陳志清也承諾該筆善款將專款專用，並持續關注劉在校各項需求；也將尋求校友會文教基金支持，確保孩子能安心學習、快樂成長。

弱勢學子欠5年健保費，玉井北極殿揪在地社團募款伸援手。記者謝進盛／翻攝


北極殿 公益 健保





