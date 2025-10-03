聽新聞
林俊憲推廣松王宴 曝賴清德要請習近平吃的「就是這一味」
「2025台南國華松王宴」今天在立法院餐廳前廣場舉辦行銷記者會，由立法委員林俊憲、經濟部發展署與台南市國華友愛街區發展協會共同主辦。林俊憲特別介紹松王宴中的菜餚之一集品蝦仁飯，指出這就是賴清德總統曾說過，想請中國國家主席習近平吃的台南小吃；而且賴清德還說要配珍奶，不過台南沒人這樣搭配，那是賴清德自己發明的。
今年松王宴活動承襲去年的辦桌精神，今年更以振興丹娜絲風災後的雲嘉南農漁產業為核心，號召台南知名店家聯手出菜，落實「從產地到餐桌」理念，展現傳統辦桌文化的深度饗宴。
國華友愛街區發展協會理事長戴泳明表示，今年特邀「加丁師」蔡裕峰團隊統籌菜單，集結阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉、阿文米粿（必比登推薦）、阿鳳浮水魚羹等名店，並邀請「歌后」路秀蘭擔任代言人。期盼透過百桌盛宴，不僅讓經典美味齊聚一堂，更能藉由實際採購支持災後農漁業者，帶動雲嘉南產業復甦。
林俊憲表示，國華街最能展現府城庶民美食的獨特魅力，這次活動除推廣地方農漁特產外，更肩負協助災區農漁業者的重要使命，丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，身為地方立委，他責無旁貸，必須盡全力協助推廣災後農漁產品，並結合觀光行銷，吸引更多遊客到訪，用實際行動全力支持災區產業復甦，帶動地方經濟發展。
經濟部商業發展署指出，本屆以「推廣雲嘉南農漁特產，促進地方振興」為核心，預計席開100桌，完整呈現在地物產的豐盛魅力。現場除美味饗宴外，亦規劃摸彩活動，提供星騎世光電動機車、LED廣告看板、日本柏木工家具等大獎，並準備蘭都觀光工廠旅行組、井仔腳成功祈福鹽等伴手禮，讓賓客享受美食之餘，也能帶回台南的專屬回憶。
