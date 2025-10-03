脫貧新希望！台南培訓低收戶成為縫靭師 從受助到助人

台南市社會局推動脫貧自立計畫，以社會投資措施辦理「一起縫出希望工坊」社區產業方案，今年培訓8名弱勢家庭成員成為縫紉師，並走入社區提供義縫服務。參與者阿珠（化名）為列冊低收入戶，單親扶養4名子女，透過計畫從受助者轉為助人者，重拾自信與生活目標。

阿珠與其他縫紉師今年前往兩間日照中心，免費為長者修補衣物與棉被，並利用舊衣改造沙包等促進健康物品，服務約55名長者。她們也前往北門國小，協助偏區學童修補文具袋、娃娃與校帽，讓孩子們理解修補代替丟棄的價值，延長物品使用周期，減少資源浪費，實踐SDGs永續發展「循環經濟」目標，服務共32名學童。

阿珠分享，參與工坊後被稱為「老師」，雖曾因過往遭遇感到不自在，但如今她更有自信，並積極思考如何運用縫紉技能創造更多機會與服務人群，相信這項技能能帶領她脫貧。

社會局延續去年捐贈喜樂帽至癌症中心的成果，今年車縫輪椅三角約束帶與枕頭套共62件，捐贈天主教老吾老養護中心供長者使用。目前已有縫紉師自立微創業，並於社會福利綜合大樓每周三「好好市集」提供衣物修改服務。未來社會局將持續輔導更多具工作能力但尚未就業的弱勢家庭成員，提升技能、改善家庭經濟。

市長黃偉哲表示，市府運用公益彩券盈餘基金推動脫貧自立方案，涵蓋教育投資、就業自立、資產累積、社區產業與社會參與等面向，結合在地資源與社區產業，透過共學輔導提升弱勢民眾技能，攜手陪伴家庭脫貧。