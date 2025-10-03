快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

脫貧新希望！台南培訓低收戶成為縫靭師 從受助到助人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供
台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供

台南市社會局推動脫貧自立計畫，以社會投資措施辦理「一起縫出希望工坊」社區產業方案，今年培訓8名弱勢家庭成員成為縫紉師，並走入社區提供義縫服務。參與者阿珠（化名）為列冊低收入戶，單親扶養4名子女，透過計畫從受助者轉為助人者，重拾自信與生活目標。

阿珠與其他縫紉師今年前往兩間日照中心，免費為長者修補衣物與棉被，並利用舊衣改造沙包等促進健康物品，服務約55名長者。她們也前往北門國小，協助偏區學童修補文具袋、娃娃與校帽，讓孩子們理解修補代替丟棄的價值，延長物品使用周期，減少資源浪費，實踐SDGs永續發展「循環經濟」目標，服務共32名學童。

阿珠分享，參與工坊後被稱為「老師」，雖曾因過往遭遇感到不自在，但如今她更有自信，並積極思考如何運用縫紉技能創造更多機會與服務人群，相信這項技能能帶領她脫貧。

社會局延續去年捐贈喜樂帽至癌症中心的成果，今年車縫輪椅三角約束帶與枕頭套共62件，捐贈天主教老吾老養護中心供長者使用。目前已有縫紉師自立微創業，並於社會福利綜合大樓每周三「好好市集」提供衣物修改服務。未來社會局將持續輔導更多具工作能力但尚未就業的弱勢家庭成員，提升技能、改善家庭經濟。

市長黃偉哲表示，市府運用公益彩券盈餘基金推動脫貧自立方案，涵蓋教育投資、就業自立、資產累積、社區產業與社會參與等面向，結合在地資源與社區產業，透過共學輔導提升弱勢民眾技能，攜手陪伴家庭脫貧。

社會局長郭乃文補充，針對不同年齡層弱勢家庭規劃多元方案，並銜接「就業獎勵補助計畫」與「社勞政聯合促進就業服務計畫」，協助穩定就業。有意了解脫貧自立計畫者可洽社會救助科06-2995686、06-6334941或各社福中心社工。

台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供
台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供
台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供
台南市社會局培訓弱勢家庭成員成為縫紉師，走入社區義縫，助自己脫貧還可以助人。圖／台南市社會局提供

社會局 弱勢家庭 自信

延伸閱讀

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

高雄出現偽造證書保母詐騙 社會局：助報案並開罰

以愛翻轉人生 嘉義市3位教師榮獲教育大愛菁師獎

台南年少有聲音樂市集27日登場 7縣市青少年組團交流

相關新聞

9公尺愛麗絲…人都變小了！夢幻光織影舞明嘉市北香湖登場

嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造...

「台版嵐山」石壁森林療癒季明登場 療癒師帶大家解放身心靈

2025草嶺石壁森林療癒季10月4日、5日登場，今年規畫多元且跨齡的活動，由專業森林療癒師帶領的療癒課程、表演之外，還有...

弱勢學子欠5年健保費 玉井北極殿揪在地社團募款9萬3千繳清

家住台南玉井的新化高工劉姓學生因家庭困境與身心障礙，5年來無力繳納健保費，憂心生病無法就醫，經玉井北極殿與北極殿管理委員...

林俊憲推廣松王宴 曝賴清德要請習近平吃的「就是這一味」

「2025台南國華松王宴」今天在立法院餐廳前廣場舉辦行銷記者會，由立法委員林俊憲、經濟部發展署與台南市國華友愛街區發展協...

脫貧新希望！台南培訓低收戶成為縫靭師 從受助到助人

台南市社會局推動脫貧自立計畫，以社會投資措施辦理「一起縫出希望工坊」社區產業方案，今年培訓8名弱勢家庭成員成為縫紉師，並...

台南新化小鎮增「打卡景點」公所前彩繪牆美化、土丘成候車椅

台南市新化區公所為推廣在地歷史文化與營造友善美學空間，邀請藝術家張郁雅在公所大門前花圃牆面創作大型壁畫，整體景觀煥然一新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。