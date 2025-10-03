快訊

台南新化小鎮增「打卡景點」公所前彩繪牆美化、土丘成候車椅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化區公所前彩繪壁畫，以古蹟文化為主題，成為民眾拍照打卡新景點。圖／新化區公所提供
新化區公所前彩繪壁畫，以古蹟文化為主題，成為民眾拍照打卡新景點。圖／新化區公所提供

台南市新化區公所為推廣在地歷史文化與營造友善美學空間，邀請藝術家張郁雅在公所大門前花圃牆面創作大型壁畫，整體景觀煥然一新，不僅成為民眾拍照打卡的新地標，護土丘下方更設計座椅，提供候車與休憩空間。

新化區長李義隆表示，區公所前道路原為客運停靠點，環境單調，經重新規畫結合壁畫彩繪與綠意造景後，整體景觀煥然一新，。

作品以「走讀新化，古蹟文化」為主題，串連新化的地標景點，包括公會堂、街役場、新化老街、蘇家古厝與武德殿等，並以朱槿花點綴，透過鮮明色彩與細膩構圖，呈現在地人文底蘊。

李義隆指出，希望藉由藝術介入公共空間，喚起居民對歷史的認同，也邀請市民與遊客「走讀新化」，在街角巷弄間體驗一趟兼具視覺與人文的文化小旅行。

走訪新化小鎮，在新化歷史街區有大牆面的彩繪牆，結合新化在地特色與產業，以新化五寶地瓜、鳳梨、竹筍、芝麻、橄欖、新化區花扶桑花、新化郡役所、虎頭埤吊橋、鬥蟋蟀與牛車等意象，作為彩繪牆的設計元素，展現新化的歷史、特色及榮耀

在豐榮里有「蟋蟀打棒球」的系列彩繪作品，集中在180甲線的大智路旁民宅，因去年台灣拿到世界12強棒球賽冠軍，全民瘋棒球，新化豐營里將「鬥蟋蟀」結合熱潮推動社區彩繪工程，成功為舊聚落打造新亮點，也吸引眾深入巷弄走訪打卡。

新化區公所前彩繪壁畫，以古蹟文化為主題，成為民眾拍照打卡新景點。圖／新化區公所提供
