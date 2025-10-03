快訊

9公尺愛麗絲…人都變小了！夢幻光織影舞明嘉市北香湖登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
9公尺高的愛麗絲造型裝置，讓人彷彿親身體驗「身體縮小」的趣味感 。 圖／嘉市府提供
嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景，從光環隧道到9公尺高愛麗絲巨型裝置，每處都成為打卡熱點，在巨大童偶愛麗絲前觀眾都變小了。

市長黃敏惠表示，今年光織影舞除了浪漫也充滿童趣。她說，當自己站在9公尺高的愛麗絲旁拍照時，感覺自己像縮小了走進童話世界，「大小朋友都能感受到這種驚喜和趣味。」

活動也有浪漫故事加持。3年前，有新人在「I CHIAYI U（我佮意你）」光影裝置前告白成功，如今他們攜手回到北香湖，再度重溫當年的心動與承諾。當年求婚影片甚至登上紐約時代廣場大螢幕，這份甜蜜回憶也成為光織影舞的美好象徵。

八大展區包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」，民眾可跟隨地面兔子腳印探索每個奇幻場景。活動期間每天下午4時起，「奇幻市集」同步開放，邊逛邊拍、邊吃邊玩。假日還安排重量級藝人及表演，營造最有氛圍的秋夜盛會。

觀光新聞處提醒民眾，活動期間可多利用大眾運輸，接駁專車將連結嘉義市棒球場停車場、嘉義火車站前站及北香湖公園，提供安全、便利又環保的交通選擇。更多資訊可上「嘉義市觀光旅遊網」或「光織影舞活動網站」，也可搜尋FB、IG「嘉市好旅行」。

3年前在「I CHIAYI U（我佮意你）」光影裝置前浪漫告白的新人，今年也攜手再度回到北香湖。圖／嘉市府提供
嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞，明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景。圖／嘉市府提供
嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞，明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景。圖／嘉市府提供
嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞，明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景。圖／嘉市府提供
嘉義市最夢幻的光影盛會-2025光織影舞，明起至19日在北香湖公園登場，今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景。圖／嘉市府提供
3年前在「I CHIAYI U（我佮意你）」光影裝置前浪漫告白的新人，今年也攜手再度回到北香湖。圖／嘉市府提供
9公尺高的愛麗絲造型裝置，讓人彷彿親身體驗「身體縮小」的趣味感 。 圖／嘉市府提供
