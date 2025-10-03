快訊

花500元吃10道料理！南市東山輕旅行美食饗宴大啖筍殼魚

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2025台南東山商圈輕旅行「咖啡龍眼美食饗宴」即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝
2025台南東山商圈輕旅行「咖啡龍眼美食饗宴」即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝

秋意日濃，更適合踏青大啖美食，2025台南東山商圈輕旅行「咖啡龍眼美食饗宴」，即日起受理報名，主辦單位以在地龍眼及咖啡為雙主角，更首度將高檔筍殼魚入菜，遊客花500元便可品嘗10道料理。

這項活動由經濟部商業發展署、南市府經濟發展局、東山區公所及東山休閒商務產業協會共同於本月24日中午在東山運動公園登場，預定席開百桌，方便團體及個人需求，每桌10道菜色5000元，並回饋1000元購物券，個人也可報名，每人500元，回饋100元購物券，可在現場消費。

當天10道料理分別是，和風五福迎賓盤、鴻運火龍鮮蝦捲、清蒸富貴有餘魚、蓮蓉圓滿甜湯盅、東山金榜片皮鴨、陳年菜脯天福湯、翡翠瑤柱副貴羹、隱藏版料理與大吉大利特選鮮果，食材來自台南各地特產。

「保證物超所值。」東山區長張政郎說，這從次美食饗宴以以在地龍眼及咖啡為雙主角，更首度將筍殼魚入菜，筍殼魚肉質鮮嫩無土腥味，入口即化，讓讓參與饗宴的民眾，花500元也能吃到高檔的筍殼魚。

東山休閒商務產業協會理事長林振隆提到，東山海拔高度、日夜溫差與純淨水源，使得出產的咖啡豆風味層次分明，屢獲國內外評鑑肯定。當地「土窯焙桂圓」文化亦非常具有特色，職人以磚造土窯及龍眼木柴經長時間燻烤，龍眼果肉慢慢轉化為香氣濃郁、口感綿密的桂圓龍眼乾。

主辦單位表示，本次活動除主打在地食材饗宴辦桌，現場還設置文創市集、農特產展售、咖啡體驗區與兒童遊戲氣墊區，並邀請知名歌手與在地表演團隊，打造全齡共樂的熱鬧氛圍，報名網址http://beclass.com/rid=305012368c7ca34421fd

2025台南東山商圈輕旅行「咖啡龍眼美食饗宴」即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝
2025台南東山商圈輕旅行「咖啡龍眼美食饗宴」即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝

