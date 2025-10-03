中高齡打工正夯人才大家搶！ 虎尾今徵才爆人潮

一場中高齡族群量身打造的銀髮小型徵才盛會「銀活職場力 × 職達薪人生」今天在虎尾就業中心熱鬧登場，現場湧入四百多人，擠得水洩不通，十家企業設攤徵才，釋出多達389個職缺，包含餐飲、零售、製造與環保等產業，為尋找職場第二春的中高齡長者打造友善就業舞台。

全家便利商店、群品餐飲（石二鍋）、中大棉織廠虎尾工廠、元進莊、毅潔環保等五家廠商設攤面對面徵才；客家莊食堂、八曜和茶、舊振南食品、中央畜產會、惹鍋虎尾店等也委託代收履歷。現場人潮不斷，求職民眾大排長龍等候求得理想新工作。

現場還結合跨單位資源。國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處、雲林縣衛生局心理衛生科、虎尾衛生所及虎尾稽徵所提供服務，從健康檢測、心理衛教到稅務諮詢，一應俱全。其中，「職務再設計」專案尤為吸睛，透過調整工具、改善工作環境與流程分配，展示如何幫助中高齡者克服體能限制，傳達企業打造友善職場的重要性。

會中也安排趣味挑戰，積木疊疊樂、豆趣夾夾樂、穿針引紅線、左右速換趣與拼圖計時賽，笑聲掌聲此起彼落。一位老大哥「穿針引線」緊張到手抖，完成後笑說「還好眼力沒退步！」一位年高阿姨則在拼圖比賽中創下最快紀錄，引來驚呼。遊戲炒熱氣氛也呼應中高齡者在求職時所需的專注力與協調力。

徵才過程，55歲張先生順利錄取全家門市人員很開心。48歲的陳小姐離開餐飲業多年，鼓起勇氣重返職場，也獲得石二鍋主管青睞。她笑說會好好把握。這兩段故事鼓舞在場中高齡民眾，也彰顯中高齡勞工的韌性與價值。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，負責全國運動會環境清潔的外包廠商，也特別透過此次徵才廣徵人力，提供中高齡朋友更多彈性工時的選擇。他強調，只要願意走出家門，就能找到屬於自己的舞台。