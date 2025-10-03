嘉義縣市2建商預售屋廣告不實 公平會裁罰共逾百萬提醒購屋小心

嘉義縣市近年因台積電嘉義先進封裝廠、華泰名品城將進駐，帶動房市熱潮，不少建商紛紛推出預售屋搶攻買氣。然而公平交易委員會近期卻查出，部分建商廣告誇大或不實標示，誤導消費者購屋，已分別開罰兩家建商共新台幣110萬元。

縣府地政處說，這次案件是由內政部、縣府與公平會聯合稽查查獲。公平會發布新聞指出，嘉義縣聯葳興業公司銷售朴子市「仰望」建案時，廣告平面圖將屋突層機房規畫成「桌球室」，讓消費者以為可合法使用。然而經嘉縣政府確認，該屋突層核准用途僅限樓梯間、水箱及機房，並未辦理任何變更設計。廣告內容與事實明顯不符，違反公平交易法第21條，遭裁處60萬元罰鍰。

另1件是嘉義市「金石成大砌」建案，在好屋網刊登廣告，將屋突層規畫成臥室或健身房，甚至以3D圖示擺放床墊、健身器材與沙發，營造出可作居住或休閒空間的印象。但經嘉市府查證，該屋突層核准用途仍為樓梯間，並無合法變更設計程序，同樣涉及廣告不實，遭裁處50萬元罰鍰。

公平會強調，這類將屋突空間誤導為室內客房、健身房或娛樂設施的廣告手法，近年已有多件案例被處分。消費者購屋前應透過「全國建築執照存根查詢系統」確認各樓層的合法

用途，以保障自身權益。建商若未依建築法辦理變更設計，即不得在廣告中誤導用途，否則不僅違反建築規定，也將觸犯公平交易法，面臨處罰。