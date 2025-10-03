工安事故已6起！台積電嘉義廠 裝機進度恐延宕

台積電嘉義先進封裝廠5月動工至今累計6起工安事故、造成2死，前天又有名工人遭特高壓電擊送醫；工安事故頻傳，外界憂心能否如期在第3季完成首座先進封裝廠裝機，南科管理局說，還未收到使用執照申請。

勞動部職業安全衛生署南區職安中心昨上午派員到場調查，科長葉秋山說，初步研判因承包商未確實執行斷電程序所致，已勒令相關工程停工，要求承包商提出改善計畫，經審核通過才能復工，停工時間尚無法確定，且電擊事件屬於人為疏失，將依職業安全衛生法開罰。

另傳出上月27日廠區也有1名工人慘遭千斤頂夾斷右手大拇指，經緊急送醫接回斷指，南區職安中心證實有接獲通報。

由於5月以來，嘉義廠接連發生6起職安事故，南區職安中心表示，每起事故類型不同，主因多為設備或管理疏漏，相關承包商皆被要求停工改善，並裁處3萬至30萬元不等罰鍰，現已加強對台積電嘉義廠的監督，每周皆派勞檢人員進駐稽查、要求承包商落實安全措施，以防止類似事故再度發生；台積電8月起以全體總動員方式，加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，杜絕工安事故。

嘉縣府經發處指，近期颱風與多起工安意外影響，台積電嘉義廠工程進度確實受拖延，在第3季內完成裝機的計畫難度增加。南科管理局表示，尚未收到該廠使用執照申請，何時完工裝機生產，要由台積電說明。