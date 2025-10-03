雲林四湖消防分隊新樓動工 將成立全縣首支特搜大隊

雲林縣四湖消防分隊廳舍逾40年，縣府與消防署以1.2億元規畫建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」，作為六輕及重大救災的防護基地，縣長張麗善昨主持動工，預計2027年2月完工。

雲林消防人力編制為585人，目前實際只有486人，仍多達近1成的人力缺口；消防署指出，雲林無人機及機器人等各項新裝備均已到位，但每年消防招千人，報考僅約5到6成，各地人力都不足，消防署會盡力協助，也期待大家多鼓勵年輕人投入消防行列。

位於四湖鄉中山路的消防分隊廳舍，不僅老舊，更被認定為危樓，雲林縣府斥資8千萬元、消防署補助4千萬元，將在現址旁邊打造1座占地約750坪的3層樓建築，上下梯便利，出勤機動高，可供垂降等訓練，是駐防、訓練兩用的現代消防大樓。

張麗善說，日前高鐵消防分隊成軍並完成大樓啟用，現再建四湖分隊新大樓，一連串設備、廳舍更新與建置，期讓消防出勤和地方安全多一分保障。

雲縣消防局長林文山說，四湖消防分隊鄰近亞洲最大石化城六輕，持續負起防護六輕安全的重責，新大樓完成後將導入無人機、機器人等高科技救災設備，成立雲林第1支特搜大隊，投入雲林或支援外地的重大救災工作。