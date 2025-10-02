澎派嗑蚵季開跑 嘉縣府邀民眾吃蚵享優惠

嘉義縣政府明天起到11月9日推出「澎派嗑蚵季、好禮雙重送」活動，只要循「溯源東石蚵美食地圖」踩點，就可享特定餐點優惠及限量蚵寶包好禮。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，活動串聯14間嘉義在地烤蚵餐廳、台中市及高雄市米其林餐廳、知名網路名店，這些合作店家都使用溯源國產牡蠣，保障從產地到餐桌每口美味，來源清楚，可安心享用。

農業處說，民眾到「溯源東石蚵美食地圖」https://arcg.is/0Dajqz中標註星號合作店家消費，拍照上傳限定牡蠣餐點到活動貼文留言區，並標記店家名稱及溯源東石蚵，可換店家提供專屬餐點優惠，單筆消費滿新台幣1000元再送限量「蚵寶包」潮流娃包，送完為止。

為鼓勵民眾擔任網紅參與推廣，加碼推「KOC開箱特別企劃」活動，招募在社群網站臉書（Facebook）、Instagram（IG）或Threads等有1000人以上粉絲數KOC參與體驗，成功報名者將獲合作店家千元餐飲優惠券。

農業處表示，嘉義縣是台灣最大牡蠣產區，近年縣府積極推動水產品溯源制度，民眾只要掃描溯源QRCode就能查到生產者、產地，資訊公開透明；「澎派嗑蚵季、好禮雙重送」活動詳情與合作店家資訊，可查「溯源東石蚵美食地圖」。