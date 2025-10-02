穿越時空 台南「熱蘭遮市集」中秋連假開市

台南市政府今天宣布，台南跨時空市集「熱蘭遮市集」預定中秋連假3天在安平古堡開市，以17至19世紀的台灣為舞台，重現熱蘭遮市鎮貿易景象。

南市府文化局今天指出，「熱蘭遮市集」3天市集以四大族群（西拉雅族、漢族、荷蘭、日本）為主題，精選相關攤商與表演團體，共27家特色攤商展現不同族群飲食與文化。

「熱蘭遮市集」最受矚目周邊商品是特製古幣，今年適逢台灣府城建城300年，更推出3款升級版收藏幣，以橘色「古幣小錦囊」整袋販售，象徵熱蘭遮堡最初名稱「奧倫治城（Oranje）」。

特製古幣中的「雍正通寶」是首次發行，原本背面發行地註記改為「臺南」，單枚面值10元；「荷蘭馬劍銀幣」正面是騎士圖案，背面加刻「TAINAN」字樣，單枚面值50元；「螺錢」則以原住民族貝貨為原型，造型圓潤，單枚面值100元。

這3款古幣不僅是紀念收藏品，也可作為市集代幣，遊客可使用特製古幣和攤商交易，讓人彷彿穿越時光隧道，回到荷據熱蘭遮城的年代。

文化局表示，「熱蘭遮市集」以輕鬆方式接觸歷史與文化場域，透過情境重現互動體驗，感受府城17世紀以來多元族群交會生活樣貌，理解、見證時代更迭歷史意義，思考文化保存與城市記憶的連結。