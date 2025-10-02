快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 敲碗「量產」 南市文化局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「巷仔貓」公仔每次推出都秒殺，議員要求規畫量產，並善用巷仔貓推文化觀光。圖／市議員朱正軒提供
台南市「巷仔貓」公仔每次推出都秒殺，議員要求規畫量產，並善用巷仔貓推文化觀光。圖／市議員朱正軒提供

台南爆紅的城市吉祥物「巷仔貓」日前推出七夕限定公仔，引發搶購熱潮，不只開賣當天數量不足讓民眾向隅，後續推出線上預購活動竟還限量，5分鐘就完售引發民怨。市議員朱正軒建議，推廣相關文創商品時應妥善規畫銷售方式與備貨數量，避免過度「飢餓行銷」。

文化局長黃雅玲表示，一直有在配合活動陸續規畫巷仔貓周邊，由於巷仔貓在製作上是百分之百台灣製，定位屬於精品且為為季節限定款，作工製程較為細膩，所以產量有限，造成粉絲們向隅，十分抱歉。未來文化局開發新款巷仔Niau商品，將考量市場需求朝量產方向規畫，以滿足民眾收藏需求

朱正軒表示台南機場國際線即將開航，期待熊本熊和巷仔貓可以合體，推動城市外交。 朱正軒說，台南擁有深厚文化底蘊與國際能見度，市府應善用文化資產、特色吉祥物與多元旅宿資源，打造更具魅力的觀光環境，期盼台南在觀光亮點、特色產業與旅遊服務上持續升級，成為兼具文化底蘊與國際吸引力的城市。

台南市議會今進行觀光旅遊局及文化局業務報告，朱正軒也關心永康三崁店神社修復後續推廣，朱正軒表示，三崁店神社雖已修復，但現存僅部分殘跡，建議市府應增加觀光互動性，適度仿造鳥居等日式神社元素，提升旅客打卡吸引力。

同時，他也提醒市府，原台南農校日式宿舍群修復工程已啟動，經費高達1億5298萬元，應同步規畫觀光亮點與導覽體驗，才能發揮最大效益，帶動文化旅遊。

另永康炮校遷移後規畫「永康創意園區」，區內設有滯洪池，他建議市府應借鏡新北「三鶯陶花源水中舞台」，打造兼具防洪與展演功能的「水上舞台」，讓地方文化、音樂與活動能在此登場，成為結合環境生態與藝文創意的城市新地標。文化局表示已把初步想法報地政局，會繼續推動這一案。

針對台南市啟動的「性別友善旅宿認證」，目前已有36家業者通過。朱正軒建議市府在「台南旅遊網」設立專區並結合互動式地圖，不僅能提高旅宿業者參與意願，更能吸引國內外多元旅客，展現台南友善與開放的城市形象。

台南市「巷仔貓」公仔每次推出都秒殺，議員要求規畫量產，並善用巷仔貓推文化觀光。圖／市議員朱正軒提供
台南市「巷仔貓」公仔每次推出都秒殺，議員要求規畫量產，並善用巷仔貓推文化觀光。圖／市議員朱正軒提供

台南機場 文化局

延伸閱讀

台南訂「府城紀念日」有譜？民代提巷仔Niau化身「城牆大使」

台中爵士音樂節野餐墊佔位亂象嚴重 文化局：加強勸導

竹北家樂福熄燈 網友敲碗「IKEA進駐」 縣府證實多家企業洽詢中

大阪關西世博進入倒數！ 「Labubuｘ脈脈」夢幻聯名公仔 會場購買方式詳細教學

相關新聞

「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 敲碗「量產」 南市文化局回應了

台南爆紅的城市吉祥物「巷仔貓」日前推出七夕限定公仔，引發搶購熱潮，不只開賣當天數量不足讓民眾向隅，後續推出線上預購活動竟...

嘉市中秋食安稽查 這家燒肉店烏龍茶腸桿菌超標遭罰

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。結果發現「...

台江流域學習20年有珍古德的影子 師生更堅定愛鄉、愛水

台南市台江流域學習邁入20周年，社大台江分校結合安南區13所國中小，走讀台江河川，體驗鄉土文化。甫離世的珍古德博士多次來...

台南文化中心「光頭銅像」被移除 藍批硬貼蔣中正標籤

台南市議會今由文化局業務報告及質詢，國民黨團火力全開，怒批台南文化中心「承先啟後」5大4小銅雕像，屹立戶外40年，因光頭...

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，累計發生至少6起意外。昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛...

造價最高！雲林1.2億元建造四湖消防大樓 成立第1支特搜大隊

雲林縣四湖鄉消防隊廳舍逾40年危樓，雲林縣府與消防署以1.2億將建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。