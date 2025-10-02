「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 敲碗「量產」 南市文化局回應了

台南爆紅的城市吉祥物「巷仔貓」日前推出七夕限定公仔，引發搶購熱潮，不只開賣當天數量不足讓民眾向隅，後續推出線上預購活動竟還限量，5分鐘就完售引發民怨。市議員朱正軒建議，推廣相關文創商品時應妥善規畫銷售方式與備貨數量，避免過度「飢餓行銷」。

文化局長黃雅玲表示，一直有在配合活動陸續規畫巷仔貓周邊，由於巷仔貓在製作上是百分之百台灣製，定位屬於精品且為為季節限定款，作工製程較為細膩，所以產量有限，造成粉絲們向隅，十分抱歉。未來文化局開發新款巷仔Niau商品，將考量市場需求朝量產方向規畫，以滿足民眾收藏需求

朱正軒表示台南機場國際線即將開航，期待熊本熊和巷仔貓可以合體，推動城市外交。 朱正軒說，台南擁有深厚文化底蘊與國際能見度，市府應善用文化資產、特色吉祥物與多元旅宿資源，打造更具魅力的觀光環境，期盼台南在觀光亮點、特色產業與旅遊服務上持續升級，成為兼具文化底蘊與國際吸引力的城市。

台南市議會今進行觀光旅遊局及文化局業務報告，朱正軒也關心永康三崁店神社修復後續推廣，朱正軒表示，三崁店神社雖已修復，但現存僅部分殘跡，建議市府應增加觀光互動性，適度仿造鳥居等日式神社元素，提升旅客打卡吸引力。

同時，他也提醒市府，原台南農校日式宿舍群修復工程已啟動，經費高達1億5298萬元，應同步規畫觀光亮點與導覽體驗，才能發揮最大效益，帶動文化旅遊。

另永康炮校遷移後規畫「永康創意園區」，區內設有滯洪池，他建議市府應借鏡新北「三鶯陶花源水中舞台」，打造兼具防洪與展演功能的「水上舞台」，讓地方文化、音樂與活動能在此登場，成為結合環境生態與藝文創意的城市新地標。文化局表示已把初步想法報地政局，會繼續推動這一案。