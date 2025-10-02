台南文化中心「光頭銅像」被移除 藍批硬貼蔣中正標籤

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群中間被指是蔣中正，最近遭到移除。本報檔案照片
台南文化中心戶外「承先啟後」銅像群中間被指是蔣中正，最近遭到移除。本報檔案照片

台南市議會今由文化局業務報告及質詢，國民黨團火力全開，怒批台南文化中心「承先啟後」5大4小銅雕像，屹立戶外40年，因光頭雕像硬是被貼上蔣中正標籤，銅像群全部下場跟國父銅像一樣，都被冰封關了起來；面對議員質問「銅像是誰？」文化局沒有正面回應，強調是配合文化中心整修移除。

議員林燕祝指出，台南市立文化中心於1984年開館，名雕塑家鄭春雄創作大件戶外雕塑品，這座5名大人及4名小孩的作品，名為承先啟後，陪伴台南人40多年的春秋歲月，因其中光頭造型大人的藝術品，硬是被民進黨貼上蔣中正標籤，一大家子其他銅像群也遭殃，全部下場跟國父銅像一樣，都被冰封關在學甲傳統藝術中心。

林燕祝怒批，這真是太扯了，光頭有罪嗎？承先啟後銅像群被冰封，民進黨黃先柱銅像卻能擺在公園，賴清德政府執政，全國中正路要改名，光頭銅像禍及家人全搬家、國父銅像至今不見天日，一次次的民調及大罷免大失敗，都再再提醒賴政府，人民要的是安居樂業，請不要再搞意識形態和對立。

議員蔡育輝也不滿地說，賴清德在台南擔任市長時，將矗立於民生綠園，被台獨人士用暴力拉扯下來的國父銅像，深鎖在柳營科技園區的鐵櫃裡十多年，中華民國的國父孫中山先生是見不得人嗎？為何至今還無法重見天日，是怕民進黨抗議嗎？民進黨黃先柱銅像用公家資源發包，只要是有關日本遺留下來的廳舍，就花數億元保留，中華民國國父銅像卻遭民進黨如此對待，民進黨有膽就宣布台獨。

議員王家貞也詢問文化局那些人是誰？又是轉型個正義嗎？為何單純的銅像又成為政治事。鍋像不是孫中山也不是蔣中正，只是具有意義的鄉親，但連文化局都搞不清楚是誰，也無法維護創作者的心血結晶，只要被點名轉型正義，只要被點名就要除之而後快。

台南市文化中心「承先啟後」公共藝術作品因其中一座銅像神似蔣中正引發爭議，2021年促進轉型正義條例施行，要求遷移，當年審查認為未指涉蔣中正，又無法向鄭春雄求證，決定暫不移置。最近因台南文化中心已邁入40年，在文化部支持下已編列3億5000萬元，進行全面整修，銅像作品配合景觀設計移除。針對國民黨團質詢，文化局仍強調銅像身分未證實，因配合文化中心整修整體規畫移除。

台南 民進黨 蔣中正

