快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

嘉市中秋食安稽查 這家燒肉店烏龍茶腸桿菌超標遭罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。圖／嘉市衛生局提供
中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。圖／嘉市衛生局提供

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。結果發現「好客燒肉」嘉義店以飲料機供應的黃金烏龍

茶，腸桿菌科檢出值不符規定，經次抽驗皆超標，依食品安全衛生管理法第48條第8款裁罰3萬元。

衛生局指出，該店7月29日首次抽驗已不合格，8月25日複驗仍未改善，因此依法開罰。衛生局提醒，飲料機飲品若未妥善清潔或保存，容易滋生細菌，對消費者健康造成風險。此次專案稽查同步配合衛福部食藥署進行，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、產品責任保險、來源文件保存及食品添加物管理等，共檢查15家業者，其中8家在GHP、業者登錄及通訊交易契約等方面不符規定，經限期改善後均已通過複查。

衛生局強調，中秋食品需求量大，消費者購買與食用意願高，將持續強化稽查，確保應景食品衛生安全，呼籲業者務必落實自主管理，守護民眾食安。

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。圖／嘉市衛生局提供
中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。圖／嘉市衛生局提供

衛生局 抽驗

延伸閱讀

嘉義不只有阿里山 嘉市邀10泰國業者感受觀光魅力

南北「雙月兔燈海」美炸！ 宜蘭「11米玉兔月球」、屏東「兔飽飽」10組光影夢境 中秋萌系燈景一次看

省錢吃速食快衝！ 漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折、頂呱呱賞月桶中秋必收

中秋前油柑產季！豐原南嵩中坑山摘收 酸甜口感可泡茶煮湯

相關新聞

「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 敲碗「量產」 南市文化局回應了

台南爆紅的城市吉祥物「巷仔貓」日前推出七夕限定公仔，引發搶購熱潮，不只開賣當天數量不足讓民眾向隅，後續推出線上預購活動竟...

嘉市中秋食安稽查 這家燒肉店烏龍茶腸桿菌超標遭罰

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。結果發現「...

台江流域學習20年有珍古德的影子 師生更堅定愛鄉、愛水

台南市台江流域學習邁入20周年，社大台江分校結合安南區13所國中小，走讀台江河川，體驗鄉土文化。甫離世的珍古德博士多次來...

台南文化中心「光頭銅像」被移除 藍批硬貼蔣中正標籤

台南市議會今由文化局業務報告及質詢，國民黨團火力全開，怒批台南文化中心「承先啟後」5大4小銅雕像，屹立戶外40年，因光頭...

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，累計發生至少6起意外。昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛...

台南機場直飛日本年底開航 議員提比照「釜山PASS」爭取國際遊客

台南機場重啟國際航線直飛沖繩、熊本的航線年底即將開航，台南市議員蔡宗豪在議會質詢時，要求市府參考韓國「釜山PASS」的模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。