嘉市中秋食安稽查 這家燒肉店烏龍茶腸桿菌超標遭罰

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。結果發現「好客燒肉」嘉義店以飲料機供應的黃金烏龍

茶，腸桿菌科檢出值不符規定，經次抽驗皆超標，依食品安全衛生管理法第48條第8款裁罰3萬元。

衛生局指出，該店7月29日首次抽驗已不合格，8月25日複驗仍未改善，因此依法開罰。衛生局提醒，飲料機飲品若未妥善清潔或保存，容易滋生細菌，對消費者健康造成風險。此次專案稽查同步配合衛福部食藥署進行，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、產品責任保險、來源文件保存及食品添加物管理等，共檢查15家業者，其中8家在GHP、業者登錄及通訊交易契約等方面不符規定，經限期改善後均已通過複查。