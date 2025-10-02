台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，累計發生至少6起意外。昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛生署南區職安中心上午派員到場調查，科長葉秋山表示，初步研判因承包商未確實執行斷電程序所致，已勒令相關工程停工，要求承包商提出改善計畫，經審核通過後才能復工，停工時間尚無法確定。

職安中心指出，這起電擊事件屬於人為疏失，將依職業安全衛生法開罰。自5月以來，嘉義廠接連發生6起職安事故，每起事故類型不同，主因多為設備或管理疏漏，相關承包商皆被要求停工改善，並裁處3萬至30萬元不等罰鍰。針對外界傳出，上月27日又有1名工人慘遭千斤頂夾斷右手大拇指，經緊急送醫接回斷指。職安中心證實確有接獲通報，並已依規定要求包商提報改善計畫，經審查通過後方可復工。

南區職安中心強調，為確保勞工安全，已加強對台積電嘉義廠的監督，每週皆派勞檢人員進駐稽查，要求承包商落實安全措施，以防止類似事故再度發生。台積電為強化嘉義園區施工安全，特別引進多種工安體感訓練模組，針對所有新進勞工加強訓練，南科管理局與職安署上月聯手打造XR場域教育訓練基地，全面強化勞工工安意識及危害辨識能力。台積電

8月起全體總動員方式，加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，杜絕工安事故。