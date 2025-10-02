快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛生署南區職安中心上午派員到場調查，初步研判因承包商未確實執行斷電程序所致，已勒令相關工程停工，要求承包商提出改善計畫，經審核通過後才能復工。圖／聯合報資料照片
台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛生署南區職安中心上午派員到場調查，初步研判因承包商未確實執行斷電程序所致，已勒令相關工程停工，要求承包商提出改善計畫，經審核通過後才能復工。圖／聯合報資料照片

台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，累計發生至少6起意外。昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛生署南區職安中心上午派員到場調查，科長葉秋山表示，初步研判因承包商未確實執行斷電程序所致，已勒令相關工程停工，要求承包商提出改善計畫，經審核通過後才能復工，停工時間尚無法確定。

職安中心指出，這起電擊事件屬於人為疏失，將依職業安全衛生法開罰。自5月以來，嘉義廠接連發生6起職安事故，每起事故類型不同，主因多為設備或管理疏漏，相關承包商皆被要求停工改善，並裁處3萬至30萬元不等罰鍰。針對外界傳出，上月27日又有1名工人慘遭千斤頂夾斷右手大拇指，經緊急送醫接回斷指。職安中心證實確有接獲通報，並已依規定要求包商提報改善計畫，經審查通過後方可復工。

南區職安中心強調，為確保勞工安全，已加強對台積電嘉義廠的監督，每週皆派勞檢人員進駐稽查，要求承包商落實安全措施，以防止類似事故再度發生。台積電為強化嘉義園區施工安全，特別引進多種工安體感訓練模組，針對所有新進勞工加強訓練，南科管理局與職安署上月聯手打造XR場域教育訓練基地，全面強化勞工工安意識及危害辨識能力。台積電

8月起全體總動員方式，加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，杜絕工安事故。

工安 衛生署

延伸閱讀

嘉義不只有阿里山 嘉市邀10泰國業者感受觀光魅力

1300元宏達電翻版？他列3原因籲別買台積電 網傻眼：小學生分析

台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

相關新聞

「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 敲碗「量產」 南市文化局回應了

台南爆紅的城市吉祥物「巷仔貓」日前推出七夕限定公仔，引發搶購熱潮，不只開賣當天數量不足讓民眾向隅，後續推出線上預購活動竟...

嘉市中秋食安稽查 這家燒肉店烏龍茶腸桿菌超標遭罰

中秋將至，嘉義市政府衛生局針對糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場與燒烤店等場所展開食品稽查，抽驗57件應景食品。結果發現「...

台江流域學習20年有珍古德的影子 師生更堅定愛鄉、愛水

台南市台江流域學習邁入20周年，社大台江分校結合安南區13所國中小，走讀台江河川，體驗鄉土文化。甫離世的珍古德博士多次來...

台南文化中心「光頭銅像」被移除 藍批硬貼蔣中正標籤

台南市議會今由文化局業務報告及質詢，國民黨團火力全開，怒批台南文化中心「承先啟後」5大4小銅雕像，屹立戶外40年，因光頭...

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電嘉義先進封裝廠5月動工以來，施工期間工安事故不斷，累計發生至少6起意外。昨日再度傳工人遭電擊受傷，勞動部職業安全衛...

造價最高！雲林1.2億元建造四湖消防大樓 成立第1支特搜大隊

雲林縣四湖鄉消防隊廳舍逾40年危樓，雲林縣府與消防署以1.2億將建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。