嘉義不只有阿里山 嘉市邀10泰國業者感受觀光魅力

嘉義市政府今天舉辦「泰國觀光業者推介交流暨媒合會」，邀請泰國旅行業者到訪，將走訪具代表性景點與美食，感受城市文化底蘊與觀光魅力，期盼開創更多國際旅遊契機。

「泰國觀光業者推介交流暨媒合會」活動，嘉義市政府結合在地旅宿業者、特色伴手禮店家，與中台灣區域治理平台各縣市代表到場行銷特色景點。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬致詞表示，嘉義市早在2023年就由市長黃敏惠率領市府團隊，結合嘉義市城隍廟及觀光產業代表，赴泰國曼谷展開觀光交流，首站即拜會泰國出境旅遊協會，為後續合作奠定基礎。

張婉芬說，據交通部觀光署統計，近年來，泰國旅客來台人數持續攀升，因此，這次邀請10家泰國旅行社業者到訪，透過實地體驗與交流，深化雙方觀光連結，期盼吸引更多泰國遊客到訪嘉義市，為後續國際行銷開啟深層合作。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光表示，藉由這次交流媒合會，與泰國旅遊業者建立直接交流與合作，共同推廣嘉義觀光；嘉義除聞名國際的阿里山美景外，市區也擁有豐富歷史風貌、文創特色及在地小吃，更有獨具氛圍咖啡文化，展現嘉義溫度與熱情。

市府表示，泰國觀光業者此行將走訪嘉義市具代表性景點與美食，包括獄政博物館、嘉義市立美術館、花磚博物館、檜意森活村、北門驛、阿里山森鐵車庫園區等，並參觀北香湖舉辦「2025光織影舞－光影藝術展」，實地感受嘉義市文化底蘊與觀光魅力。