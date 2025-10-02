麥寮鄉魚塭斷電損百萬 台電指用戶應備緊急發電機

快訊

中央社／ 雲林縣2日電

雲林麥寮許厝一處魚塭昨天疑因台電設施老舊電線脫落斷電，造成水車停擺大量魚隻缺氧暴斃，漁民損失逾百萬想求償；台電表示，無法保證永不停電，養殖戶應自備發電機

台電雲林區處發布新聞稿表示，今天上午9時52分接獲用戶通報停電，即派員前往現場處理，因現場為養殖漁業，道路狹小，工程車無法到達，影響搶修進度，已於中午12時復電。

台電表示，現場部分配電設備因鹽塵害腐蝕嚴重，目前不影響供電，但已設計改善，並安排10月中旬停電施工。

王姓漁民表示，他養了約有3萬多尾台灣鯛、草魚全都翻肚死亡，損失新台幣逾百萬元，原本計畫國慶日出貨，現在全都完了；此處的養殖區電線老舊，他之前曾向台電反映希望更新，但台電只派員看過卻沒下文，如今造成他嚴重損失，會設法求償。

台電強調，電業基於發、供電設備特性及運轉維護限制，無法保證永不停電，用戶對用於不能中斷的用電場所或設備，應視個別需要自備適當發電機或不停電電源裝置等，以作為緊急備用電源。

台電 停電 發電機

