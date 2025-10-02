台南機場直飛日本年底開航 議員提比照「釜山PASS」爭取國際遊客

台南機場重啟國際航線直飛沖繩、熊本的航線年底即將開航，台南市議員蔡宗豪在議會質詢時，要求市府參考韓國「釜山PASS」的模式， 整合台南市37區的美食、景點與活動，設計具有吸引力的套票，「買一張卡就能值回票價」，吸引更多國際觀光客來到台南。

蔡宗豪指出，韓國「釜山PASS」非常紅到國際，「一張證就可以暢玩」，建議市府參考整合台南市美食、景點與活動，設計具有吸引力的套票，讓遊客感受到「買一張卡就能值回票價」的高CP值。他指出，應該在12月23日、25日熊本與沖繩開航前，推出專屬商品，鎖定自由行旅客需求，讓國際遊客能輕鬆規劃行程。

蔡宗豪指出，目前台南機場至市區的大眾運輸極度不足，機場站僅有4班公車，班距過長，嚴重壓縮遊客旅遊彈性；另市區雙層巴士司機人力不足，導致班次不穩定，有些知名景點停駛，影響遊客觀光意願。要求觀旅局與交通局必須正視問題，協調人力與調度，確保國際旅客來台南後能方便遊玩，不會因交通不便而掃興。

蔡宗豪強調，直飛航線開通是台南國際觀光的重要契機，但「交通便利」與「觀光整合」才是留住旅客的關鍵。他呼籲市府加快腳步，完善公共運輸與套票設計，與航空公司、旅行社共同合作，讓來台南的國際旅客留下美好印象，進一步推動城市觀光升級。