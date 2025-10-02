造價最高！雲林1.2億元建造四湖消防大樓 成立第1支特搜大隊
雲林縣四湖鄉消防隊廳舍逾40年危樓，雲林縣府與消防署以1.2億將建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」，作為六輕及重大救災的防護基地，今天由雲林縣長張麗善主持動工，預定民國116年完工，成為雲林造價最高的消防分隊大樓。
位於四湖鄉中山路的消防分隊廳舍，使用已逾40年，不僅漏水老舊，更被認定為危樓，雲林縣府斥資8千萬元、消防署補助4千萬元，將以1.2億元打造一座樓全新「雙塔」設計，駐防、訓練兩用的現代消防大樓。
消防局長林文山指出，四湖消防分隊隸屬第3大隊，而3大隊目前設在北港，轄內有亞洲最大石化城六輕，因路程遙遠，影響重大救災機動，因此，未來3大隊仍留在北港，守護朝天宮重要觀光區的安全。
四湖分隊則將負起防護六輕安全的重責，尤其鑑於近年極端氣候，重大災難頻傳，林文山說，在大樓完成後，將導入無人機、機器人等高科技救災設備，成立雲林第一支「特搜大隊」，投入雲林或支援外地的重大救災工作。
四湖消防分隊新建大樓位在現址旁邊，占地約750坪，是3層樓的現代化建築，採雙救助塔的外觀設計，不僅上下梯極為便利，出勤機動高，且可供垂降等訓練，是駐防與訓練雙用的大樓。林文山感謝議會和縣府的大力支持。
今天上午新大樓動土典禮由縣長張麗善負傷和消防副署長馮俊益、四湖鄉長吳勁葦等人共同主持，張麗善指出，日前高鐵消防分隊正式成軍並完成大樓啟用，如今再斥資1.2億元建造四湖分隊新大樓，一連串的設備、廳舍更新與建置，期讓消防出勤和地方安全多一分保障。
至於雲林消防人力編制為585人，但目前只有486人，仍短缺多達近1成的人力缺口，消防署指出，目前雲林無人機及機器人等各項新裝備均已到位，但人力因招考困難，每年招千人報考僅約5到6成，各地人力都不足，消防署會盡力協助，也期待大家多鼓勵年輕人投入消防行列。
