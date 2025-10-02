快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉近日傳出攝影器材遭破壞、丟入海中，警方目前仍未接獲報案。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石鄉近日傳出攝影器材遭破壞、丟入海中，警方目前仍未接獲報案。圖／翻攝自東石之美

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」受颱風影響延期至中秋節連假，10月6日晚上7時「海上煙火秀」備受矚目，超過1.8萬發煙火，吸引許多攝影好手提前用腳架卡位，但近日傳出攝影器材疑遭破壞、丟入海裡。文觀局表示，為維護安全，碼頭及漁港不得架設器材，違者清除。

距離10月6日放煙火還有4天，東石漁人碼頭周圍已出現「卡位」現象，東石之美臉書粉絲專頁分享，整排腳架一字排開相當壯觀，但近日傳出有攝影器材遭受破壞及丟進水裡，呼籲民眾理性溝通，本是熱鬧氣氛，不要因此而鬧得不愉快，歡迎大家一起到東石看煙火。

文觀局表示，東石海之夏10月6日晚上7時將施放長達12分鐘「海上煙火秀」，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，精采可期，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台等地。東石鄉網寮村也是極佳賞煙火地點。

文觀局指出，配合2025東石海之夏10月6日煙火施放活動，為維護現場安全以及漁民作業權利，特此公告10月1日零時至10月7日零時，禁止設置腳架或使用拍攝設備占位，管制範圍包括東石漁人碼頭及東石網寮漁港，違規架設腳架將予以清除，恕不另行通知。

嘉義縣東石鄉近日傳出攝影器材遭破壞、丟入海中，警方目前仍未接獲報案。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石鄉近日傳出攝影器材遭破壞、丟入海中，警方目前仍未接獲報案。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石海之夏將在中秋連假登場，10月6日將施放12分鐘海上煙火秀，許多攝影好手已提前用腳架卡位。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石海之夏將在中秋連假登場，10月6日將施放12分鐘海上煙火秀，許多攝影好手已提前用腳架卡位。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石海之夏將在中秋連假登場，10月6日將施放12分鐘海上煙火秀，許多攝影好手已提前用腳架卡位。圖／翻攝自東石之美
嘉義縣東石海之夏將在中秋連假登場，10月6日將施放12分鐘海上煙火秀，許多攝影好手已提前用腳架卡位。圖／翻攝自東石之美

東石 漁人碼頭

延伸閱讀

廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

始祖鳥與蔡國強煙火炸山稱環保 上百藏民冒險撿垃圾、野生動物驚逃

始祖鳥西藏炸聖山被改名「炸山鳥」台灣代理商表態不認同煙火行動

雙十連假「台茂購物中心經典煙火秀再現」！慶祝系列活動「馬戲團、月光扯鈴秀」1次看

相關新聞

造價最高！雲林1.2億元建造四湖消防大樓 成立第1支特搜大隊

雲林縣四湖鄉消防隊廳舍逾40年危樓，雲林縣府與消防署以1.2億將建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」...

東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」受颱風影響延期至中秋節連假，10月6日晚上7時「海上煙火秀」備受矚目，超過1.8萬發煙火，吸...

嘉市勇奪23項指標冠軍 遠見雜誌評比封「減債王」原因曝

「遠見」雜誌今天公布2025年縣市總體暨永續競爭力調查，嘉義市表現亮眼，在全台119項評比指標中奪下23項冠軍，含金量高...

瑜珈、溫泉和聲缽...身心靈整合療癒 南市龜丹溫泉新體驗

南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗，即日起受理遊客報名中。

台南宜居成功社宅牆面竟現裂痕？ 都發局今現勘說原因

讓台南人等待許久的社會住宅，今年起開放申請入住，其中，宜居成功103戶短短1個月就吸引逾2500件申請，中籤率僅4.1％...

與林俊憲長輩福利主張別苗頭 陳亭妃：長者健保費全免

角逐民進黨台南市長初選的立法委員林俊憲，今天首度提出一系列提升台南市長輩福利的主張。競爭對手立委陳亭妃今天表示，早在8年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。