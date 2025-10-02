東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」受颱風影響延期至中秋節連假，10月6日晚上7時「海上煙火秀」備受矚目，超過1.8萬發煙火，吸引許多攝影好手提前用腳架卡位，但近日傳出攝影器材疑遭破壞、丟入海裡。文觀局表示，為維護安全，碼頭及漁港不得架設器材，違者清除。

距離10月6日放煙火還有4天，東石漁人碼頭周圍已出現「卡位」現象，東石之美臉書粉絲專頁分享，整排腳架一字排開相當壯觀，但近日傳出有攝影器材遭受破壞及丟進水裡，呼籲民眾理性溝通，本是熱鬧氣氛，不要因此而鬧得不愉快，歡迎大家一起到東石看煙火。

文觀局表示，東石海之夏10月6日晚上7時將施放長達12分鐘「海上煙火秀」，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，精采可期，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台等地。東石鄉網寮村也是極佳賞煙火地點。