東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞
嘉義縣年度盛事「東石海之夏」受颱風影響延期至中秋節連假，10月6日晚上7時「海上煙火秀」備受矚目，超過1.8萬發煙火，吸引許多攝影好手提前用腳架卡位，但近日傳出攝影器材疑遭破壞、丟入海裡。文觀局表示，為維護安全，碼頭及漁港不得架設器材，違者清除。
距離10月6日放煙火還有4天，東石漁人碼頭周圍已出現「卡位」現象，東石之美臉書粉絲專頁分享，整排腳架一字排開相當壯觀，但近日傳出有攝影器材遭受破壞及丟進水裡，呼籲民眾理性溝通，本是熱鬧氣氛，不要因此而鬧得不愉快，歡迎大家一起到東石看煙火。
文觀局表示，東石海之夏10月6日晚上7時將施放長達12分鐘「海上煙火秀」，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，精采可期，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台等地。東石鄉網寮村也是極佳賞煙火地點。
文觀局指出，配合2025東石海之夏10月6日煙火施放活動，為維護現場安全以及漁民作業權利，特此公告10月1日零時至10月7日零時，禁止設置腳架或使用拍攝設備占位，管制範圍包括東石漁人碼頭及東石網寮漁港，違規架設腳架將予以清除，恕不另行通知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言