嘉市勇奪23項指標冠軍 遠見雜誌評比封「減債王」原因曝

「遠見」雜誌今天公布2025年縣市總體暨永續競爭力調查，嘉義市表現亮眼，在全台119項評比指標中奪下23項冠軍，含金量高居全國第2，僅次於台東縣。其中，「人均負債數」與「每萬人口病床數」名列全台第1，奪下「減債王」美名，也展現小城市大治理能量。

縣市總體暨永續競爭力調查採計119項指標，嘉市橫掃23項指標冠軍，其中與「經濟與就業」相關指標表現亮眼，失業率全國最低，較去年一口氣排名進步11名；由地方財政狀況來看，嘉義市「人均負債數」不僅為全國最低，人均負債更長年維持零舉債，被喻為是全國「減債王」。

119項指標中，更有10項被喻為是「顯學級」關鍵指標，嘉市多達4項指標名列全國前5名，除反應地方財政「人均負債數」以長年零舉債成果拿下全國第1名，反映城市高齡化程度的「老化指數」拿下全國第5(代表人口老化程度相對較低)、衡量醫療量能的重要指標「每萬人口執業醫事人員」及「每萬人口病床數」全國第1，以及與治安相關的「無被害人刑案主動查處率」奪得全國第2，展現小城市在治理上的大能量。

市長黃敏惠表示，嘉義市幅員小、資源有限，但市府團隊透過精進施政與市民齊心努力，讓城市在多項評比中展現實績。她強調，這份榮耀既是鼓勵也是提醒，市府將持續前進，「不只要創造高峰，更要連綿成為高原，讓嘉義市不斷邁步向前。」

遠見調查涵蓋環境永續、社會永續、治理永續三大構面，以及九大競爭力面向。今年嘉義市在「社會永續」構面名列非六都第2，展現健康、教育及多元共融成果；在「醫療與衛生」則僅次於台北市，凸顯豐沛醫療量能；「經濟與就業」更大幅躍升至非六都第3，其中失業率為全台最低，進步幅度高達 11 名。