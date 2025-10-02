快訊

瑜珈、溫泉和聲缽...身心靈整合療癒 南市龜丹溫泉新體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供

南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗，即日起受理遊客報名中。

市府觀旅局指出，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室上月試辦「湧泉頌音—溫泉X瑜珈X頌缽」活動，獲得參與者廣大回響後，自上月28日起正式推出定期活動，期望能將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合產生協同效應，發揮「身心靈整合療癒」效果，提供長期壓力朋友讓身體從內而外回到平衡，找回輕鬆的自己。

市長黃偉哲表示，溫泉水富含礦物質，可為疲憊的身體帶來很好療癒，溫泉熱能也能軟化緊繃肌肉與關節，特別適合瑜珈後紓緩，更有助於放鬆肌肉，推薦給到訪楠西的旅客們。

市府觀光旅遊局長林國華說，觀旅局協助民間異業結盟推出溫泉X瑜珈X聲缽三種方式結合的活動，希望遊客們來到龜丹溫泉，讓身心靈由內而外得到放鬆，享受一趟輕鬆愉快的幸福旅程。

觀旅局表示，龜丹溫泉體驗池10月及11月「溫泉X瑜珈X聲缽活動」日期，包括10月11日（周六）、10月18日（周六）、11月8日（周六）、11月23日（周日）等，每天包含兩梯次，第一梯次：泡腳13時30分-14時30分（60分鐘），每人499元，第二梯次：泡湯15時30分-17時（90分鐘），每人799元，報名網址：https://forms.gle/KL9YtX5usBmfAx456，活動詳情與線上報名請洽龜丹溫泉體驗池官方網站或臉書粉絲專頁，或電洽（06）5748872。

南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗。圖／南市府觀旅局提供

