瑜珈、溫泉和聲缽...身心靈整合療癒 南市龜丹溫泉新體驗

南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗，即日起受理遊客報名中。

市府觀旅局指出，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室上月試辦「湧泉頌音—溫泉X瑜珈X頌缽」活動，獲得參與者廣大回響後，自上月28日起正式推出定期活動，期望能將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合產生協同效應，發揮「身心靈整合療癒」效果，提供長期壓力朋友讓身體從內而外回到平衡，找回輕鬆的自己。

市長黃偉哲表示，溫泉水富含礦物質，可為疲憊的身體帶來很好療癒，溫泉熱能也能軟化緊繃肌肉與關節，特別適合瑜珈後紓緩，更有助於放鬆肌肉，推薦給到訪楠西的旅客們。

市府觀光旅遊局長林國華說，觀旅局協助民間異業結盟推出溫泉X瑜珈X聲缽三種方式結合的活動，希望遊客們來到龜丹溫泉，讓身心靈由內而外得到放鬆，享受一趟輕鬆愉快的幸福旅程。