聽新聞
0:00 / 0:00
瑜珈、溫泉和聲缽...身心靈整合療癒 南市龜丹溫泉新體驗
南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗，即日起受理遊客報名中。
市府觀旅局指出，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室上月試辦「湧泉頌音—溫泉X瑜珈X頌缽」活動，獲得參與者廣大回響後，自上月28日起正式推出定期活動，期望能將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合產生協同效應，發揮「身心靈整合療癒」效果，提供長期壓力朋友讓身體從內而外回到平衡，找回輕鬆的自己。
市長黃偉哲表示，溫泉水富含礦物質，可為疲憊的身體帶來很好療癒，溫泉熱能也能軟化緊繃肌肉與關節，特別適合瑜珈後紓緩，更有助於放鬆肌肉，推薦給到訪楠西的旅客們。
市府觀光旅遊局長林國華說，觀旅局協助民間異業結盟推出溫泉X瑜珈X聲缽三種方式結合的活動，希望遊客們來到龜丹溫泉，讓身心靈由內而外得到放鬆，享受一趟輕鬆愉快的幸福旅程。
觀旅局表示，龜丹溫泉體驗池10月及11月「溫泉X瑜珈X聲缽活動」日期，包括10月11日（周六）、10月18日（周六）、11月8日（周六）、11月23日（周日）等，每天包含兩梯次，第一梯次：泡腳13時30分-14時30分（60分鐘），每人499元，第二梯次：泡湯15時30分-17時（90分鐘），每人799元，報名網址：https://forms.gle/KL9YtX5usBmfAx456，活動詳情與線上報名請洽龜丹溫泉體驗池官方網站或臉書粉絲專頁，或電洽（06）5748872。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言