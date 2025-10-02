台南北外環第四期遭抗議求撤案 市府：依環評執行

台南都會區北外環道路第四期工程預定明年6月完成用地取得，沿線反對居民組成自救會，今天指控北外環偷渡南移，要求立刻撤案；市府表示，將依環評執行，也會持續對外溝通。

台南市反北外環南移自救會今天在北區召開記者會，指控北外環四期工程以偷渡南移方式去直取彎；記者會周邊道路、建築及鄰近鹽水溪河堤也懸掛「藐視民意、何來正義」、「北外環南移程序不合法」等白布條。

自救會成員告訴中央社記者，北外環第四期工程北區沿線涵蓋6里，全長3.6公里，自救會成員近200人，即日起展開連署自救，直到台南市政府撤案。

自救會指出，北外環第四期工程去直取彎，浪費公帑，將車流導入擁擠不堪的台19線太平橋段，堤岸高架道路硬上永康區中華路，像隻巨大怪獸直撲中華北路，嚴重危害沿線居民生命財產安全。

自救會表示，曾多次向市府陳情，也提出可行方案，但市府置若罔聞，以協調會敷衍了事，還甩鍋聲稱全案民國96年就定案，藐視民意，這正是台南發展為六都之末的根本原因。

市府表示，北外環道路第四期工程（東工區）用地取得已召開2場公聽會，環境影響評估及都市計畫變更依規定辦理，工程將依環境影響評估審查結論執行，未來施工及營運期間也將監測環境，確保居住安全品質。

市府資料顯示，北外環道路第四期工程將接續第二期工程，由台19線溪頂寮大橋向西往北區延伸；路線在文賢抽水站路段，受限抽水站、鹽水溪堤岸及河川治理計畫線影響，僅能施作雙向二車道。

不過，考量整體交通運能，北外環道路原則上布設雙向四車道，北外環四期將先由台19線溪頂寮大橋向西延伸至大和路，後續待文賢抽水站遷移及大港觀海橋改建，再向西延伸至台17線。

北外環道路工程全長13.5公里，總經費新台幣227億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化區台39線高鐵橋下道路，西至台17線觀海橋，分四期計畫開闢，由東向西依序為第一期、第三期、第二期及第四期，開放通行路段是長和路匝道至台39線新化高鐵橋下道路。