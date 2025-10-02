快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

台南北外環第四期遭抗議求撤案 市府：依環評執行

中央社／ 台南2日電

台南都會區北外環道路第四期工程預定明年6月完成用地取得，沿線反對居民組成自救會，今天指控北外環偷渡南移，要求立刻撤案；市府表示，將依環評執行，也會持續對外溝通。

台南市反北外環南移自救會今天在北區召開記者會，指控北外環四期工程以偷渡南移方式去直取彎；記者會周邊道路、建築及鄰近鹽水溪河堤也懸掛「藐視民意、何來正義」、「北外環南移程序不合法」等白布條。

自救會成員告訴中央社記者，北外環第四期工程北區沿線涵蓋6里，全長3.6公里，自救會成員近200人，即日起展開連署自救，直到台南市政府撤案。

自救會指出，北外環第四期工程去直取彎，浪費公帑，將車流導入擁擠不堪的台19線太平橋段，堤岸高架道路硬上永康區中華路，像隻巨大怪獸直撲中華北路，嚴重危害沿線居民生命財產安全。

自救會表示，曾多次向市府陳情，也提出可行方案，但市府置若罔聞，以協調會敷衍了事，還甩鍋聲稱全案民國96年就定案，藐視民意，這正是台南發展為六都之末的根本原因。

市府表示，北外環道路第四期工程（東工區）用地取得已召開2場公聽會，環境影響評估及都市計畫變更依規定辦理，工程將依環境影響評估審查結論執行，未來施工及營運期間也將監測環境，確保居住安全品質。

市府資料顯示，北外環道路第四期工程將接續第二期工程，由台19線溪頂寮大橋向西往北區延伸；路線在文賢抽水站路段，受限抽水站、鹽水溪堤岸及河川治理計畫線影響，僅能施作雙向二車道。

不過，考量整體交通運能，北外環道路原則上布設雙向四車道，北外環四期將先由台19線溪頂寮大橋向西延伸至大和路，後續待文賢抽水站遷移及大港觀海橋改建，再向西延伸至台17線。

北外環道路工程全長13.5公里，總經費新台幣227億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化區台39線高鐵橋下道路，西至台17線觀海橋，分四期計畫開闢，由東向西依序為第一期、第三期、第二期及第四期，開放通行路段是長和路匝道至台39線新化高鐵橋下道路。

自救會 台南 記者會

延伸閱讀

全台首座「地景式」抽水站動土 民眾可上瞭望台看觀音山落日

新竹縣五峰鄉縣道122線改善工程今開工 6億元造新橋增安全

台中八旬婦北區橫越道路 貨車煞不及撞上釀一命危

澎湖本島至離島海底電纜啟用 二級離島可穩定供電

相關新聞

造價最高！雲林1.2億元建造四湖消防大樓 成立第1支特搜大隊

雲林縣四湖鄉消防隊廳舍逾40年危樓，雲林縣府與消防署以1.2億將建造全新現代化消防大樓，並將成立雲林首支「特種搜救大隊」...

東石海之夏煙火秀將登場 攝影腳架提前卡位傳遭破壞

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」受颱風影響延期至中秋節連假，10月6日晚上7時「海上煙火秀」備受矚目，超過1.8萬發煙火，吸...

嘉市勇奪23項指標冠軍 遠見雜誌評比封「減債王」原因曝

「遠見」雜誌今天公布2025年縣市總體暨永續競爭力調查，嘉義市表現亮眼，在全台119項評比指標中奪下23項冠軍，含金量高...

瑜珈、溫泉和聲缽...身心靈整合療癒 南市龜丹溫泉新體驗

南市楠西區龜丹溫泉結合坊間工作室，將瑜珈、溫泉和聲缽三者結合，推出身心靈整合療癒異業結合新體驗，即日起受理遊客報名中。

台南宜居成功社宅牆面竟現裂痕？ 都發局今現勘說原因

讓台南人等待許久的社會住宅，今年起開放申請入住，其中，宜居成功103戶短短1個月就吸引逾2500件申請，中籤率僅4.1％...

與林俊憲長輩福利主張別苗頭 陳亭妃：長者健保費全免

角逐民進黨台南市長初選的立法委員林俊憲，今天首度提出一系列提升台南市長輩福利的主張。競爭對手立委陳亭妃今天表示，早在8年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。