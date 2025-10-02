台南宜居成功社宅牆面竟現裂痕？ 都發局今現勘說原因

讓台南人等待許久的社會住宅，今年起開放申請入住，其中，宜居成功103戶短短1個月就吸引逾2500件申請，中籤率僅4.1％，然而昨卻傳出社宅室內牆面竟已出現裂痕，且非單一個案，都發局今邀集專業建築師、建商等單位會勘，確認裂痕為粉刷層龜裂，結構安全無虞。

南市議員陳怡珍昨在議會質詢指出，首批社宅「宜居成功」有住戶陳情反映，室內牆面竟已出現裂痕，且並非單一個案，多戶皆有類似狀況，讓人不免對建物品質與安全產生疑慮。

都發局今安排會勘強調，市府十分重視社會住宅居住安全問題，為確保宜居成功結構安全無虞，今邀請第三方施工督導單位、專業建築師及建商等單位現勘，針對牆壁裂痕確認為粉刷層因熱漲冷縮龜裂，無結構安全疑慮。

建築師也說，建築物新成屋在結構穩定後，約1至2年內牆面都會出現物理性乾縮現象，是新成屋常見的問題，且近期南部又有不少地震，因此較難避免，只要龜裂不是發生在建築梁柱等主結構，安全上應沒有問題。