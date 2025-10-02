與林俊憲長輩福利主張別苗頭 陳亭妃：長者健保費全免

角逐民進黨台南市長初選的立法委員林俊憲，今天首度提出一系列提升台南市長輩福利的主張。競爭對手立委陳亭妃今天表示，早在8年前，她就已經提出屬於台南的政策白皮書，包含「五大觀光軸」與「科技三軸」政策；陳亭妃也說，拜訪的時候，最常聽長者問「為什麼我們要繳健保費？」她承諾，當選市長後一定全面免繳。

陳亭妃指出，這27年來，她始終守護台南，其實早在8年前，她就已經提出屬於台南的政策白皮書。在這8年間，她蹲點基層、用心服務，走遍台南每一個區、每一個地方，仔細傾聽民意與需求，並不斷修正、更新白皮書的內容，讓政策更貼近人民的生活，也更符合城市未來的發展。

陳亭妃說，下一代的競爭力，不僅關乎台南，更牽動整個國家。若在教育起跑點就落後，未來將難以與世界競爭。也因此，她長年留在教育委員會，就是要為孩子打造更堅實的基礎，這是一份對得起自己的工作，也是對台南、對孩子的承諾。未來，她將推動技職教育平台，並每年召開教育論壇，讓校長、老師、家長共同討論並設定教育目標，為下一代營造更美好的學習與生活環境。

除了教育，陳亭妃也描繪出台南未來的發展藍圖。她提出「五大觀光軸」與「科技三軸」政策，五大觀光軸串連農漁、宗教、文化等特色，涵蓋大台南每一個角落；三大科技軸則聚焦後壁蘭花生技園區、南科園區、沙崙綠能園區。形成產業聚落，進一步創造大量工作機會。

陳亭妃表示，要有好的產業，就需要好的交通。台南交通建設正一步步成形，國1、國3、61快速路，東西向84與86，以及台1與台鐵，再加上輕軌捷運建設、糖鐵文化路線與自行車道，正逐漸編織出一張靈活的交通網，讓人流與物流更便捷，也為她提出的「軸線政策」扎下穩固根基。

陳亭妃指出，在拜訪的時候，長者最常問的一句話是「為什麼我們要繳健保費？」她承諾一定全面免繳，而且也會把六都的所有福利政策拉出來，台南一定不能輸，「27年的堅持，只因心中一直有個信念：台南值得更好。」