國1新營交流道增設高架匝道 獲中央核定7.3億

中山高台南新營交流道匝道尖峰時段經常大塞車引發民怨；在市府及民代多年來聯手爭取增設高架匝道分流車流，最新確定已獲中央核定7.3億元施工，交通改善露曙光。

新營交流道是大新營地區最重要對外交通要道，但北側出口交流道匝道復興路、長榮路口長年壅塞，上下班車陣常回堵至高速公路主線道，甚至連市長黃偉哲也多次堵在車陣，用路人對於長年塞車無解抱怨四起。

市府交通局多年來持續投入多項改善優化方案，經聆聽綜合地方意見後，規畫在新營交流道右側出口，在匝道至復興路620巷口約700公尺間提出改善；包括增設平面匝道及高架匝道，去年8月由交通部高速公路局審查通過，將於新營交流道北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路，後續工程設計施工將由高公局施作。

全案在沉寂一段時間後；立委林俊憲今上午在臉書披露新進展；林表示，前年8月與立委員賴惠員共同考查新營交流道改善計畫；去年6月邀請交通部長一起會勘；7月也在總質詢時向卓榮泰院長爭取核定改善計畫。在中央及市府努力改善計畫修正後，可行性評估成果已正式核定，總經費7.3億元，他也會在交通委員會持續推動後續的規劃設計作業，爭取早日動工，這項計畫不僅能解決地方塞車問題，更是溪北發展重要一步。