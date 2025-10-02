影／林俊憲拚市長提福利政策… 台南不能再6都敬陪末座

角逐民進黨台南市長初選的立法委員林俊憲，今天首度提出一系列提升台南市長輩福利的主張，包含老人健保給付不排富，重陽敬老年金加碼、免費施打帶狀疱疹疫苗及補助搭乘計程車等。他強調，台南雖無法做到六都第一，但不應在各項福利上都敬陪末座，並期望帶領台南進入「大福利時代」。

林俊憲提出的敬老福利升級方案，涵蓋現金補助、交通、醫療及生活品質等面向。他主張65歲以上長輩的健保費應全額補助，不設排富條款。目前的排富機制導致近19%的長輩，常因讓子女申報扶養等無奈狀況而被排除，造成不公。台南敬老年金1000元，不及許多縣市，雖然市長黃偉哲明年要提高到1500元，他主張直接加倍至2000元，與台北、台中看齊。同時，為90歲以上長者增設1萬元的敬老禮金，讓高齡長輩能提早享受到福利，不必等到百歲。

目前只6都只有台南市沒補助長者搭計程車，林俊憲認為台南應比照其他五都，提供長者計程車搭乘補助。規劃劃每月提供500元額度，分10趟、每趟上車補助50元，以因應台南大眾運輸尚不普及的現況。在醫療健康方面，將與醫師公會合作，推動65歲以上長輩免費接種帶狀疱疹疫苗。他說，此疫苗一劑要價上萬元，若不幸染病，不僅過程痛苦，後遺症神經痛更可能持續數十年，因此政府有責任為長輩的健康把關。

他也主張，提升老人共餐品質，也支持在地酪農業， 林俊憲肯定台南市老人共餐據點的普及率，但認為餐點品質可以再提升，讓長輩每次共餐都能享用到在地的優質乳製品，不僅吃得更健康，也能藉此支持與台南特色美食「牛肉湯」息息相關的酪農業。

林俊憲說，這些增加的經費都經過精算，估算，健保費全額補助約需增加7億、計程車補助在11億以內、共餐品質提升約2.4億，加上敬老金約增2億，分四年推動的帶狀疱疹疫苗，每年總預算約增加近30億元。他充滿信心說 ，相信未來新的「財政收支劃分法」實施後，地方將有更充裕的財源來支應這些福利政策。

南市議會議長邱莉莉表示，林俊憲從政以來，政策論述與建議都經過精算，並充分了解市民的需求，因此議會方面給予高度支持，未來若能當選台南市長，一定能實現此政策。