台南訂「府城紀念日」有譜？民代提巷仔Niau化身「城牆大使」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府文化局「巷仔Niau」化身月老小幫手，現身12處古蹟、文創園區及廟宇等景點。圖／南市文化局提供
南市府文化局「巷仔Niau」化身月老小幫手，現身12處古蹟、文創園區及廟宇等景點。圖／南市文化局提供

台南市議員李宗霖辦公室今年舉辦走讀東門，讓更多市民認識東門段歷史，一天多報名就爆滿，李宗霖強調城牆文化有觀光吸引力，要求文化局盤點並活化台南市城牆殘蹟，建議讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」行銷府城城牆，並再次呼籲訂定「府城紀念日」，為即將落幕的府城300畫下完美句點。

李宗霖上午在議會文化局業務報告時指出，他2023年首次定期會便要求市府改善東門段城垣殘蹟告示牌。經過兩年，文化局已完成整修與環境維護，讓城牆重現文化價值，他對此表示高度肯定。

李宗霖說，「府城300」進入尾聲，文化局不能僅停留在單點改善，而應全面盤點並活化本市所有城牆殘蹟。尤其部分城牆仍與民宅相連，涉及私有產權，因此他要求文化局提出具體處理方案，避免城牆保存出現落差。另外，關於豪雨致使南門段城牆塌陷一案，李宗霖亦請文化局仔細修繕，同時必須針對文化資產遭天災受損擬具因應作為。

他也提到台南近年爆紅的「巷仔Niau」成為城市新IP，甚至吸引外縣市遊客「打卡搜集」，建議文化局可讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」，帶領大家走訪不同城牆，透過創意行銷讓文化保存更貼近民眾。

文化局長黃雅玲回應，城垣的維護一直都有在進行，至於南門段城牆塌陷，維護計畫已送至文資局，專家現場會勘已完成，後續將排程修復。接下來文化局將舉辦古地名歷史街區活動，以民權路為主軸，也會涵蓋東門城區域範圍，透過不同主題帶領民眾認識古城。而關於城牆與民宅相連，如東門城城垣旁就是民宅，會在古蹟維護狀態下進行督導與處理。

李宗霖持續關心「府城紀念日」制定進度。他強調，文化局應儘速召開公民論壇匯集各方意見，凝聚市民共識。他呼籲，市府要有決心，爭取在2026年5月9日正式宣布「府城紀念日」，讓市民有共同的文化記憶日。

文化局長黃雅玲說，在接下來文資月的活動，文化局已請文資處、文研科抓出幾個時間，屆時將透過線上、線下的方式讓民眾票選。

李宗霖強調，府城城牆保存結合文化創新形象，不僅為能歷史留下記憶，同時也為城市行銷開拓出新的契機，而府城紀念日的制定更能進一步展現台南市的文化高度。

文博會爆紅的巷仔Niau。圖／台南市文化局提供
文博會爆紅的巷仔Niau。圖／台南市文化局提供

