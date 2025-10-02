嘉市老書局鴻圖書局熄燈1年 王品集團2品牌承租進駐美食市場競爭

嘉義市火車站前最熱鬧中山路商圈，去年9月底經營33年的老字號「鴻圖書局」結束營業，讓不少書迷與地方人士惋惜。1年後，這處黃金店面確定迎來全國知名的王品集團進駐，鴻圖郭姓屋主證實，已將店面出租給王品集團，王品旗下「肉次方」與「青花驕」2大餐飲品牌將進駐營業，為老商圈注入新活力，也讓小城市美食市場競爭加遽。

王品集團透過人力徵才網徵才，開募日期還未公告。地方人士說，中山路商圈商業活絡，近年出租店面多，有阿里山觀光旅遊帶來的遊客，以及台積電嘉義先進封裝廠的建設發展，預期將進一步推升餐飲市場需求。

王品集團近年積極布局嘉義美食市場，旗下「和牛涮」、「尬鍋」已在7月1日進駐垂楊路商圈。其中「尬鍋」9月15日暫停營業整修，由另一品牌「聚日式火鍋」接手經營。此次「肉次方」、「青花驕」進駐中山路，將商圈與文化路夜市緊密串連，帶動商圈活絡。除了王品集團，另一大型餐飲集團饗賓集團也看好嘉義市場，旗下「開飯川食堂」、「饗泰多」已進駐耐斯廣場時尚百貨，大雅路商圈也有承億集團打造全新「山樣子美食基地」。

在全國餐飲品牌搶灘的同時，嘉義在地的美食如火雞肉飯、林聰明砂鍋魚頭等依舊魅力不減。連鎖餐飲與在地美食齊聚，使嘉義市美食市場競爭更加激烈，也讓消費者擁有更多元選擇。