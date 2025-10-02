台南市中華陸橋釀2死挨批設計不當 市府擬改車道數

台南市東區中華陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，上月23日女騎士與同向大貨車擦撞身亡，由於前年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍，民團質疑車道設計不當；為此，南市府與議員昨會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數。

中華南路一段為四線道，最內側為左轉專用道，汽機車均行駛外側與中間兩線車道，往東直行通過大同路二段要上中華陸橋時，橋面車道縮減為兩線。台南市人本交通促進協會理事長林詠軒說，逼得機車在上橋處需往內側鑽過去，容易與汽車擦撞，前次出事時已提醒過，但市府僅在上橋處裝「機慢車行駛請遠離大型車輛」告示，應調整車道配置。

2023年4月26日下午1時許，61歲楊姓婦人騎車載著孫子在上橋處與大貨車擦撞，婦人傷重不治；上月23日清晨8時許，49歲林姓婦人騎車也在相似位置與大貨車擦撞身亡，兩案的大車駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。

交通局長王銘德昨下午會同轄區第一警分局，市議員林依婷、朱正軒、蔡宗豪，及在地里長等人會勘，朝中華南路往陸橋「兩線對兩線」調整。

林依婷建議，最外側車道調整為右轉專用道，機車無法直行就不能上橋，並於兩個直線車道的前方設機車停等區，綠燈時機車就能優先上橋；在場的藍綠議員看法一致。

王銘德擔心，橋下有住家，禁止最外側車道不能直行，住戶恐無法接受、抗議回家的路變得很麻煩，不過綜合意見後，會依此方向在兩周內提出正式方案，再辦理聯合會勘。