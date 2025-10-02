聽新聞
0:00 / 0:00

台南市中華陸橋釀2死挨批設計不當 市府擬改車道數

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導
台南中華南路往東要進入中華陸橋時的車道不對稱，汽機車容易擦撞，南市交通局、第一警分局及多名議員、里長昨會勘。記者袁志豪／攝影
台南中華南路往東要進入中華陸橋時的車道不對稱，汽機車容易擦撞，南市交通局、第一警分局及多名議員、里長昨會勘。記者袁志豪／攝影

台南市東區中華陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，上月23日女騎士與同向大貨車擦撞身亡，由於前年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍，民團質疑車道設計不當；為此，南市府與議員昨會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數。

中華南路一段為四線道，最內側為左轉專用道，汽機車均行駛外側與中間兩線車道，往東直行通過大同路二段要上中華陸橋時，橋面車道縮減為兩線。台南市人本交通促進協會理事長林詠軒說，逼得機車在上橋處需往內側鑽過去，容易與汽車擦撞，前次出事時已提醒過，但市府僅在上橋處裝「機慢車行駛請遠離大型車輛」告示，應調整車道配置。

2023年4月26日下午1時許，61歲楊姓婦人騎車載著孫子在上橋處與大貨車擦撞，婦人傷重不治；上月23日清晨8時許，49歲林姓婦人騎車也在相似位置與大貨車擦撞身亡，兩案的大車駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。

交通局長王銘德昨下午會同轄區第一警分局，市議員林依婷、朱正軒、蔡宗豪，及在地里長等人會勘，朝中華南路往陸橋「兩線對兩線」調整。

林依婷建議，最外側車道調整為右轉專用道，機車無法直行就不能上橋，並於兩個直線車道的前方設機車停等區，綠燈時機車就能優先上橋；在場的藍綠議員看法一致。

王銘德擔心，橋下有住家，禁止最外側車道不能直行，住戶恐無法接受、抗議回家的路變得很麻煩，不過綜合意見後，會依此方向在兩周內提出正式方案，再辦理聯合會勘。

台南 死亡 車道 過失致死

延伸閱讀

影／台南中華東陸橋挨批道路設計不當 交通局將提調整方案

逛夜市參加南市交通安全宣導遊戲 幸運中宏佳騰電動機車

中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃

相關新聞

租金最低市價4折！台南蛋黃區 宜居小東社宅預計12月招租

台南今年突破零社會住宅，首個市府自建社宅「宜居小東」交通生活機能佳，詢問度高，預計年底申請，議員提醒，南市社宅對照市場租...

台南市中華陸橋釀2死挨批設計不當 市府擬改車道數

台南市東區中華陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，上月23日女騎士與同向大貨車擦撞身亡，由於前年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍...

嘉義30年地標諸羅記玩具城宣布結束營業 顧客不捨告別童年大恐龍

嘉義孩子們再也無法與「大恐龍」合照了！陪伴嘉義人超過30年的「諸羅記玩具城」宣布即將結束營業，成為地方社群討論焦點。這家...

影／台南中華東陸橋挨批道路設計不當 交通局將提調整方案

台南市東區中華東陸橋繼前年61歲楊姓阿婦人載著孫子在上橋處與大貨車擦撞，楊婦重創不治，上月23日49歲林姓女清潔工清晨騎...

颱風重創咖啡樹恐減產3成 古坑「咖保庇」序曲迎台灣咖啡節

雲林縣府將於11月舉辦台灣咖啡節系列活動，主產地古坑鄉公所將於10月11、12日在綠色隧道舉辦咖啡節活動，為台灣咖啡節揭...

活化歷史打造文化新基地 舊嘉義菸葉廠開展見證產業記憶

嘉義市文化地景悄悄翻新，歷史建築迎來嶄新角色。「再見嘉芬－舊嘉義菸葉廠特展」現正於嘉義市影視音基地展出，展期即日起至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。