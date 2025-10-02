租金最低市價4折！台南蛋黃區 宜居小東社宅預計12月招租

台南今年突破零社會住宅，首個市府自建社宅「宜居小東」交通生活機能佳，詢問度高，預計年底申請，議員提醒，南市社宅對照市場租金行情仍缺乏佐證、尚未優先保障婚育等對象；另，已入住的「宜居成功」多戶牆面有裂痕，品質遭質疑。

南市都發局說，宜居成功是牆面油漆粉刷問題，和結構無關，建築安全沒問題。

市府積極推動社會住宅政策，永康區宜居成功、仁德區宜居仁愛兩處共178戶，登記踴躍、中籤率不到4%，陸續完成招租與入住；宜居小東共379戶，基地位於北門路與小東路口，對面是台南公園，距離火車站不到700公尺，也緊鄰成大校區，交通與生活機能便利。

南市都發局昨於議會定期會做業務報告，指出宜居小東將於12月公布招租辦法，租金原則低於市場行情，並依申請人條件區分4級，最低可打4折，其餘依序為6折、7折與8折。

議員穎艾達利質詢說，宜居小東周邊以學校與車站為主，租金訂定必須審慎，以免影響青年族群申請意願，確保公平分配並兼顧住戶需求與城市發展。

議員陳怡珍引用審計報告指出，南市社宅政策尚未優先保障新婚、育兒家庭及長者換居等對象，市場租金行情也缺乏專業佐證，規畫宜居小東招租辦法時須納入改善措施，才能真正發揮社會住宅「平價、優惠、普惠」的政策精神。

對此，都發局長林榮川回應，市府推動社宅不僅是減輕青年及弱勢租屋負擔，有納入婚育支持，符合中央與地方居住政策方向，目前65歲以上長者中籤率約2成，將加強無障礙設施與相關配套，照顧弱勢民眾。

陳怡珍質詢也說，宜居成功甫完工，6月11日完成公開電腦抽籤，卻有即將入住的住戶反映，室內牆面竟出現裂痕，多戶皆有類似狀況，「這樣如何安心入住？」要求市府全面檢測該案品質，提出補強計畫。都發局回應，每戶在入住點交時提出的狀況，都會妥善處理，務求讓住戶能安心入住。

此外，國都中心興建「新都安居A」605戶，含121戶婚育宅，正受理招租至14日截止。