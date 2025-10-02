聽新聞
0:00 / 0:00

租金最低市價4折！台南蛋黃區 宜居小東社宅預計12月招租

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府首座自建「宜居小東」社宅，位在台南火車站附近的黃金地段，備受矚目，將於12月公布招租辦法。圖／南市都發局提供
台南市政府首座自建「宜居小東」社宅，位在台南火車站附近的黃金地段，備受矚目，將於12月公布招租辦法。圖／南市都發局提供

台南今年突破零社會住宅，首個市府自建社宅「宜居小東」交通生活機能佳，詢問度高，預計年底申請，議員提醒，南市社宅對照市場租金行情仍缺乏佐證、尚未優先保障婚育等對象；另，已入住的「宜居成功」多戶牆面有裂痕，品質遭質疑。

南市都發局說，宜居成功是牆面油漆粉刷問題，和結構無關，建築安全沒問題。

市府積極推動社會住宅政策，永康區宜居成功、仁德區宜居仁愛兩處共178戶，登記踴躍、中籤率不到4%，陸續完成招租與入住；宜居小東共379戶，基地位於北門路與小東路口，對面是台南公園，距離火車站不到700公尺，也緊鄰成大校區，交通與生活機能便利。

南市都發局昨於議會定期會做業務報告，指出宜居小東將於12月公布招租辦法，租金原則低於市場行情，並依申請人條件區分4級，最低可打4折，其餘依序為6折、7折與8折。

議員穎艾達利質詢說，宜居小東周邊以學校與車站為主，租金訂定必須審慎，以免影響青年族群申請意願，確保公平分配並兼顧住戶需求與城市發展。

議員陳怡珍引用審計報告指出，南市社宅政策尚未優先保障新婚、育兒家庭及長者換居等對象，市場租金行情也缺乏專業佐證，規畫宜居小東招租辦法時須納入改善措施，才能真正發揮社會住宅「平價、優惠、普惠」的政策精神。

對此，都發局長林榮川回應，市府推動社宅不僅是減輕青年及弱勢租屋負擔，有納入婚育支持，符合中央與地方居住政策方向，目前65歲以上長者中籤率約2成，將加強無障礙設施與相關配套，照顧弱勢民眾。

陳怡珍質詢也說，宜居成功甫完工，6月11日完成公開電腦抽籤，卻有即將入住的住戶反映，室內牆面竟出現裂痕，多戶皆有類似狀況，「這樣如何安心入住？」要求市府全面檢測該案品質，提出補強計畫。都發局回應，每戶在入住點交時提出的狀況，都會妥善處理，務求讓住戶能安心入住。

此外，國都中心興建「新都安居A」605戶，含121戶婚育宅，正受理招租至14日截止。

台南 社宅 育兒 青年

延伸閱讀

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探出爐：龐大營建廢物堆置地底

相關新聞

租金最低市價4折！台南蛋黃區 宜居小東社宅預計12月招租

台南今年突破零社會住宅，首個市府自建社宅「宜居小東」交通生活機能佳，詢問度高，預計年底申請，議員提醒，南市社宅對照市場租...

台南市中華陸橋釀2死挨批設計不當 市府擬改車道數

台南市東區中華陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，上月23日女騎士與同向大貨車擦撞身亡，由於前年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍...

嘉義30年地標諸羅記玩具城宣布結束營業 顧客不捨告別童年大恐龍

嘉義孩子們再也無法與「大恐龍」合照了！陪伴嘉義人超過30年的「諸羅記玩具城」宣布即將結束營業，成為地方社群討論焦點。這家...

影／台南中華東陸橋挨批道路設計不當 交通局將提調整方案

台南市東區中華東陸橋繼前年61歲楊姓阿婦人載著孫子在上橋處與大貨車擦撞，楊婦重創不治，上月23日49歲林姓女清潔工清晨騎...

颱風重創咖啡樹恐減產3成 古坑「咖保庇」序曲迎台灣咖啡節

雲林縣府將於11月舉辦台灣咖啡節系列活動，主產地古坑鄉公所將於10月11、12日在綠色隧道舉辦咖啡節活動，為台灣咖啡節揭...

活化歷史打造文化新基地 舊嘉義菸葉廠開展見證產業記憶

嘉義市文化地景悄悄翻新，歷史建築迎來嶄新角色。「再見嘉芬－舊嘉義菸葉廠特展」現正於嘉義市影視音基地展出，展期即日起至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。